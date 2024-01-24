Как часто люди нюхают свое тело и зачем, показало новое исследование

Исследователи проанализировали данные онлайн-опроса, в котором участвовали 124 добровольца, чтобы узнать, какие участки своего тела люди нюхают чаще всего. А также зачем они это делают. На втором этапе они опросили еще 209 респондентов по поводу того, как те оценивают запах тела и насколько часто это делают.

Специалисты пришли к выводу, что люди контролируют при помощи самообнюхивания несколько вещей. Первая — это социальная приемлемость (запах подмышек, дыхания и ношеной одежды). Вторая — состояние интимных участков тела (оценка запаха гениталий, ануса, пупка). Третья — это косметический эффект от использования различных уходовых средств.

По данным исследования, чаще всего люди нюхают свои руки, подмышки и ношеные футболки.

Что касается оценки социальной приемлемости и косметики, то здесь эксперты не нашли больших гендерных различий. Тем временем в плане оценки запаха для интимного самоконтроля мужчины были более активны. Они чаще женщин обнюхивали зону промежности. Кроме того, такое поведение характерно и для тех, у кого низкий уровень гигиены.