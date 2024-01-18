Культ витамина C. Как его правильно использовать, чтобы получить максимальную пользу для кожи?

Витамин С необходим нашему организму, помимо других важных функций, он помогает восстанавливать все ткани. Но сам организм не вырабатывает этот мощный витамин. К счастью, знаменитый антиоксидант в изобилии содержится во фруктах и овощах, и, конечно, существует бесконечное множество пищевых добавок и препаратов, содержащих витамин С.

Для ухода за кожей производится синтетический витамин С, и он является чудодейственным средством: помогает выровнять тон кожи, бороться со старением и защищать кожу от воздействия окружающей среды.

Если у вас дома есть серум с витамином С, вы можете провести эксперимент: разрежьте яблоко пополам и нанесите сыворотку на срез одной половины. Через три часа вы увидите, что...