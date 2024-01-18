18.01.2024, 08:15
Культ витамина C. Как его правильно использовать, чтобы получить максимальную пользу для кожи?
5 незаменимых средств с витамином С
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Многие из нас с детства помнят маленькие желтые шарики витамина С. И сейчас самое время вернуть этот мощный витамин в наше меню красоты! Например, в составе серума или крема, пишет журнал JANA Luxury.
Витамин С необходим нашему организму, помимо других важных функций, он помогает восстанавливать все ткани. Но сам организм не вырабатывает этот мощный витамин. К счастью, знаменитый антиоксидант в изобилии содержится во фруктах и овощах, и, конечно, существует бесконечное множество пищевых добавок и препаратов, содержащих витамин С.
Для ухода за кожей производится синтетический витамин С, и он является чудодейственным средством: помогает выровнять тон кожи, бороться со старением и защищать кожу от воздействия окружающей среды.