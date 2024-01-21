Стала писательницей на спор, инсценировала исчезновение: яркая жизнь королевы детектива Агаты Кристи

Милая Агата

„Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, — это счастливое детство. У меня было очень счастливое детство. Милые моему сердцу дом и сад; мудрая и терпеливая Няня; мама и папа, горячо любившие друг друга, сумевшие стать счастливыми супругами и родителями“ — писала Кристи в пожилом возрасте.

Ее ранние годы действительно были сказочными: поздний ребенок богатых родителей, обожаемая дочь и сестра, Агата росла в атмосфере абсолютной любви. Семья то собиралась переехать в США, то снова возвращалась в свое прекрасное поместье в Англии, девочке нравилось в обеих странах.

Вскоре старшие брат и сестра переехали в общежития при университете, а Агата начала придумывать свой мир, разговаривать с куклами и сочинять истории. Так девочка развивала фантазию, еще не зная, что эта особенность сделает ее одним из самых продаваемых авторов всех времен и народов.

„Больше всего я любила превращаться в кого-нибудь. Сколько себя помню, в моем воображении существовал целый набор разных придуманных мною друзей. Первая компания, о которой я ничего не помню, кроме названия, — это Котята. Кто были Котята, не знаю, — не знаю также, была ли я одним из них, — помню только их имена: Кловер, Блэки и еще трое. Их маму звали миссис Бенсон“, — писала Агата.

Война и страх

В 1913 году Агата познакомилась с Арчибальдом Кристи, вскоре пара поженилась, а еще через полгода Арчибальд отправился на Первую мировую войну. А молодая жена решила работать в госпитале, чтобы помогать раненым. Именно там Агата начала впервые писать. Ей было скучно, а грустные мысли одолевали. Чтобы избавить Кристи от депрессии, ее сестра, которая уже считалась автором и издала несколько рассказов.