Стала писательницей на спор, инсценировала исчезновение: яркая жизнь королевы детектива Агаты Кристи(1)
Она стала настоящей королевой детектива, ее произведения десятки раз экранизировались и ставились на сценах лучших театров мира. Хотя Агата Кристи не мечтала стать писательницей, а первое произведение создала на спор, рассказывает „Ева“.
Милая Агата
„Самое большое счастье, которое может выпасть в жизни, — это счастливое детство. У меня было очень счастливое детство. Милые моему сердцу дом и сад; мудрая и терпеливая Няня; мама и папа, горячо любившие друг друга, сумевшие стать счастливыми супругами и родителями“ — писала Кристи в пожилом возрасте.
Ее ранние годы действительно были сказочными: поздний ребенок богатых родителей, обожаемая дочь и сестра, Агата росла в атмосфере абсолютной любви. Семья то собиралась переехать в США, то снова возвращалась в свое прекрасное поместье в Англии, девочке нравилось в обеих странах.
Вскоре старшие брат и сестра переехали в общежития при университете, а Агата начала придумывать свой мир, разговаривать с куклами и сочинять истории. Так девочка развивала фантазию, еще не зная, что эта особенность сделает ее одним из самых продаваемых авторов всех времен и народов.
„Больше всего я любила превращаться в кого-нибудь. Сколько себя помню, в моем воображении существовал целый набор разных придуманных мною друзей. Первая компания, о которой я ничего не помню, кроме названия, — это Котята. Кто были Котята, не знаю, — не знаю также, была ли я одним из них, — помню только их имена: Кловер, Блэки и еще трое. Их маму звали миссис Бенсон“, — писала Агата.
Война и страх
В 1913 году Агата познакомилась с Арчибальдом Кристи, вскоре пара поженилась, а еще через полгода Арчибальд отправился на Первую мировую войну. А молодая жена решила работать в госпитале, чтобы помогать раненым. Именно там Агата начала впервые писать. Ей было скучно, а грустные мысли одолевали. Чтобы избавить Кристи от депрессии, ее сестра, которая уже считалась автором и издала несколько рассказов.
Родственница заявила, что Агата не сможет написать хоть что-то, что будет интересно издателям. В 1920 году Кристи выпустила первый детективный рассказ о Пуаро. Это стало стартом одной из самых потрясающих карьер в писательском мире. Сейчас произведения Агаты входят в тройку самых продаваемых книг всех времен и народов, уступая лишь Библии и Шекспиру.
Детектив в реальности
В 30-х годах Агата встретила нового возлюбленного, им стал археолог Макс Мэллоуэн. Кристи влюбилась почти с первого взгляда, но долгое время писательница и археолог оставались друзьями. После сомнений, колебаний и неуверенности они поженились 11 сентября 1930 года в Эдинбурге.
Правда, их развод превратился в главную мистификацию потрясающей Агаты. Около 10 часов вечера, пока супруг Агаты проводил выходные со своей любовницей, писательница оставила дочь Розалинду дома и объявила секретарше, что уходит. На следующий день ее машину нашли в сельской местности без каких-либо следов водителя.
Все гипотезы будут следовать одна за другой, сводя с ума семью, детективов и поклонников писательницы. Следствие металось между агрессией, самоубийством, убийством, несчастным случаем... В какой-то момент Арчибальда Кристи — Арчи (героя Великой войны), даже заподозрят в ее убийстве. Эту теорию поддержали слуги, которые днем слышали спор четы Кристи. Усугубляло ситуацию и то, что Агата как раз накануне узнала об измене мужа.
Вскоре Агату найдут живой и здоровой, она разведется и посвятит себя дочери и внучке. А в 75 лет напишет самую жизнерадостную, оптимистичную биографию, которая лишена тайн, зато похожа на инструкцию о том, как прожить счастливо.