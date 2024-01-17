Запоминаем! Банты — главный тренд 2024 года

Маленькие или огромные, лаконичные или сложенные — банты сейчас повсюду. Штурмуя подиумы 2023 года, скромная лента плотно обвила наши сердца. Банты привязаны к каблукам, украшают перчатки, завязаны на ремнях — и, кажется, не собирается ослабевать в ближайшее время.

Мода на банты, пропитанная женственностью и игривостью, является визуальной кульминацией года девочек, намекая на больший сдвиг в сторону молодежно-ориентированных тенденций. И в самом деле, когда дело доходит до трендов, что может быть более девчачьим, чем большой (желательно розовый) бант?

Вы можете закрепить ленту в волосах или красиво зашнуровать блузку. Основное внимание уделяется невероятным скульптурным ощущениям; подумайте о массивных бантах, составляющих силуэт самой одежды.

Еще один вариант тренда на бантики, который, по прогнозам, станет хитом в 2024 году, — это „сложение бантов“, то есть нагромождение лент для создания образа с несколькими бантами.

Эксперты уверяют, что это направление движения будет абсолютно повсюду: от одежды и аксессуаров до обуви и украшений. Большой или маленький бант, в следующем году луки принесут всем.

А, может быть, вы любите детали? К счастью, мода на банты также проникает в сферу аксессуаров (заколки, резинки для волос и галстуки), обуви (эта тенденция хорошо сочетается с балетками и каблуками) и сумок (блестящий бант на сумке).