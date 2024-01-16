Эстонский бренд Diana Arno закрывает шоурум в Таллинне и онлайн-магазин

„Последние годы были полны вызовов - глобальная пандемия, война, энергетический кризис и инфляция оставили свой жгучий след и на жизненном пути нашего бренда“, - сообщил бренд в рассылке. „Спустя 13 лет мы стоим на распутье, чтобы изменить траекторию нашего пути, так как текущая ситуация в мире вынуждает нас распрощаться с текущим форматом Diana Arno“.

„Поэтому мы были вынуждены принять сложное решение с 20 февраля закрыть свои шоурум и ателье в Таллинне, а также онлайн-магазин“, - констатирует бренд.

Тем не менее бренд подчеркивает, что не закрывается окончательно, а лишь временно приостанавливает свою деятельность и верит, что „название Diana Arno еще прозвучит громко“.

„Все же на фоне неуверенности всегда пробивается дарящий тепло луч надежды. Теперь будем с оптимизмом ждать время, когда вновь сможем разделить с вами следующий этап нашего жизненного пути“, - пишет бренд в заключение.

Бренд Diana Arno был основан в 2011 году дизайнером Дианой Арно. В 2022 году Арно была удостоена престижной премии в сфере эстонского дизайна „Золотая игла“, став первым русскоязычным дизайнером, получившим данную награду.