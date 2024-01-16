В моду вернулись тонкие брови-ниточки

Несколько лет назад мы всем миром, вроде как, согласились на концепцию широких и буйных бровей без ограничений. Назывались формы растительности по-разному (например, был тренд на брови „волчонка“ или „перышки“, и кто только придумывает столь креативные прозвища), но суть была одна – пора выбросить пинцет и дать волоскам расти спокойно, не вырывая их до состояния ниточки, как это было в 90-х.

Тем не менее, дизайнеры каждый год пытаются поспорить с дикими кустарниками над глазами, которые все так активно начали „выращивать“. Например, на показе осень/зима 2019/2020 визажисты, работавшие на показе Prada, выбелили роскошные брови известных моделей Джиджи Хадид, Кайи Гербер и самой Кары Делевинь. Это ли не вызов обществу с его новой любовью к широким темным дугам?

Еще больше шума наделала обложка британского Vogue, для которой певицу Рианну запечатлели с тонкими бровями – даже не в стиле 90-х, а скорее, в духе 20-х с их любовью к драматичным, длинным аркам.

Пока общество штормит и некоторые и сами не знают, чего хотят, некоторые звезды остаются верными природе: раз уж брови у них тонкие, то и нечего их увеличивать и затемнять с помощью татуажа или макияжа. Подход верный, а главное – практичный. Пока удается сохранить трезвый разум и не отправлять в охоту за изменчивыми трендами, можно потратить определенно меньше сил и нервов.

Так, внешность манекенщицы Беллы Хадид, конечно, претерпела изменения с 2016 года, когда она только-только начинала свой модельный путь. Безусловно, девушка поработала над бровями, которые с юности не отличались густотой, однако сделала это без фанатизма – если она не подкрашивает их темным карандашом, то они остаются узкими и скромными (в сравнении с ее коллегами, гордящимися густотой). Однако кто скажет, что натуральность не играет на руку Белле?