Названы опасные последствия безобидной школьной привычки

Привычка грызть карандаш или ручку может привести к ряду проблем с зубами и деснами. Во-первых, данный процесс вызывает повреждение и истирание эмали зубов из-за их постоянного контакта с твердой поверхностью. Микротрещины или сколы, которые образуются на зубной эмали в результате регулярного механического воздействия, становятся причиной острых болевых ощущений, вызванных повышением чувствительности зубов. Кроме того, увеличивается проницаемость зубной эмали, которая становится уязвимой и склонной к изменению оттенка и пигментации, а также к развитию кариеса.

Во-вторых, привычка грызть письменные предметы может привести к развитию заболеваний десен, таких как стоматит, гингивит или пародонтит. Всё дело в том, что вместе с ручками, карандашами и фломастерами в ротовую полость проникают патогенные микроорганизмы. Именно бактерии нарушают микрофлору во рту и провоцируют множество неприятных стоматологических заболеваний, требующих серьезного медикаментозного лечения.

В-третьих, во время разгрызания твердых предметов давление на зубочелюстную систему многократно увеличивается: если во время приема пищи сила сжатия составляет около 10-15 килограммов, то в моменты пика ее величина достигает отметки в 100 килограммов. Отсюда, помимо травм и хронических повреждений, вытекают последствия в виде атрофии связочного аппарата, которая сопровождается возникновением подвижности зубов с их возможной потерей в будущем.

Поэтому, если вы имеете привычку грызть карандаш или ручку во время концентрации внимания или офисной работы, вам стоит знать, что данный процесс является весьма опасным для здоровья полости рта в долгосрочной перспективе. Если от пагубной привычки избавиться очень трудно, то попробуйте в такие моменты пользоваться жевательной резинкой — это поможет вам немного расслабиться, а также уберечь зубы от травм.