Шерше ля фам! 5 знаменитых мужчин, карьера которых пострадала из-за женщин

Поначалу Депп растерянно молчал, не пытаясь оправдываться, но, потеряв несколько миллионных контрактов, выплатив бывшей жене огромные компенсации, актер взял себя в руки и дал отпор. Война бывших влюбленных продолжалась много лет и в итоге окончилась победой Джонни. Так, голливудский хулиган стал первым, кто смог реабилитироваться после отмены.

Юная Эмбер Херд изначально так восхищала одного из главных героев Голливуда, что он, словно загипнотизированный, везде следовал за ней. Но после заключения союза, эффектной свадебной церемонии на личном острове Деппа светловолосая кинодива решила, что пора заканчивать с романтикой. Эмбер заявила, что Джонни избивал ее, и превратилась в самую знаменитую жертву мужской агрессии.

Многих поклонников Джонни Деппа искренне заботит вопрос, чего ему не жилось с Ванессой Паради? Спокойная и преданная актриса родила ему двоих детей и много лет спокойно жила без печати в паспорте. Но, видимо, Джонни очень захотелось эмоций в отношениях. Что ж, получил он их с лихвой.

Душевное равновесие артиста сильно пошатнулось из-за неудачного брака, и он начал так отчаянно куролесить, что многие студии внесли его в черный список за опрометчивые высказывания и странные поступки. Но с другой стороны, не стоило проявлять агрессию в адрес слабой женщины. Иногда можно получить сдачи.

Оксана заявила в прессе, что муж систематически избивал ее, предъявив в суде записи с угрозами от пьяного голливудского мачо. В итоге Гибсон потерял немало денег, статус добропорядочного семьянина и несколько крупных контрактов.

Известный ловелас так отчаянно увлекся темноволосой моделью, что поспешил развестись с женой Робин, с которой его связывали много лет брака. Однако вместо рая на земле с молодой избранницей несчастного Мела ждало жестокое разочарование и скандальный развод.

Джереми Реннер и Сонни Пачеко

Джереми Реннер из тех героев, которых любят зрители. Он не смазливый, но невероятно харизматичный и к тому же брутальный. Почти все его герои положительные и вызывают большую симпатию со стороны киноманов. И все было просто отлично, пока актер не женился на гражданской жене канадской модели Сонни Пачеко, с которой прожил душа в душу целых четыре года.

После официальной регистрации жена актера стала все чаще проявлять недовольство и спустя всего 11 месяцев подала на развод. Изначально все было довольно гладко, но вскоре Реннер возмущенно заявил, что те деньги, что он выплачивает бывшей возлюбленной на содержание их общей дочери, она (то есть Сонни) тратит исключительно на себя.

В ответ модель упрекнула Джереми в физическом насилии и избиениях. Развелась пара в 2014 году, но война продолжалась много дольше. Голливуд не очень любит скандальных актеров, и Раннера меньше стали звать на пробы, а те контракты со студиями, которые уже были заключены, потихоньку стали расторгаться. Вот и в шестой части „Миссия невыполнима“ героя Джереми зрители уже не увидели. А жаль.

Чад Лоу и Хилари Суонк

Эта пара много лет казалась действительно идеальной. Семь лет безоблачного счастья в гражданском браке, романтичная свадьба и еще восемь лет счастья. Казалось бы, что еще надо. Однако Хилари Суонк подала на развод, заявив что муж, живший много лет в ее звездной тени, много пьет, употребляет запрещенные вещества, ходит налево, да еще и проявляет агрессию.

Уверенная в том, что развод с Чадом Лоу пройдет без сучка и задоринки, Хилари никак не предусмотрела, что за сына вступится его отец-юрист. Бывший свекр оскароносной малышки на миллион нашел массу доказательств, что сына оклеветали, и Суонк пошла на попятную.

Скандальный развод состоялся, но негативно отразился вовсе не на Хилари, успевшей сделать головокружительную карьеру в кино, а на ее бывшем супруге Чаде. Лоу так и остался второстепенным героем мыльных опер, которого теперь и туда редко зовут.