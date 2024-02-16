Рецепты
16.02.2024, 14:20

Уютный и вкусный: готовим яблочный пирог с апельсиновой цедрой

 
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548401309
ФОТО: MariaKovaleva | Shutterstock

В холодные выходные просто необходимо согреть дом ароматом свежей выпечки — яблочный пирог для этого подходит идеально. Эту выпечка соберет за столом всю семью, чтобы душевно провести время, пишет „Ева“.

Ингредиенты:

  • 700 грамм яблок (уже без косточек/пленок)

  • 160 г (3 шт) яйца

  • 100 мл молока или жирных сливок

  • 120 г сахарной пудры

  • 120 г муки

  • 10 г ванильный сахар

  • Цедра мелкая одного апельсина

  • Смесь сахара и молотой корицы 2:1 — 30 г

  • Миндальные лепестки или кокосовые кранчи

Процесс приготовления:

  1. Прямоугольную форму для кекса застелить пергаментом.

  2. Яблоки нарезать тонкими слайсами.

  3. Взбить яйца с сахаром, ванилью до кремовой консистенции. Добавить молоко (с жирными сливками 33-35% еще вкуснее), аккуратно вмешать в 3 этапа муку. Всыпаться цедру. Влить крем в яблоки и хорошо перемешать.

  4. Выложить в форму, плотно прижать. Посыпать сахаром с корицей и можно миндальными лепестками или кокосовыми кранчами.

  5. Выпекать в разогретой до 180-200С духовке 40 минут, выключить духовку, закрыть фольгой и оставить еще минут на 20 внутри

  6. Достать из духовки, после полного остывания достать из формы, порезать и есть.

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RusDelfi
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