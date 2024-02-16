Уютный и вкусный: готовим яблочный пирог с апельсиновой цедрой

Прямоугольную форму для кекса застелить пергаментом.

Яблоки нарезать тонкими слайсами.

Взбить яйца с сахаром, ванилью до кремовой консистенции. Добавить молоко (с жирными сливками 33-35% еще вкуснее), аккуратно вмешать в 3 этапа муку. Всыпаться цедру. Влить крем в яблоки и хорошо перемешать.

Выложить в форму, плотно прижать. Посыпать сахаром с корицей и можно миндальными лепестками или кокосовыми кранчами.

Выпекать в разогретой до 180-200С духовке 40 минут, выключить духовку, закрыть фольгой и оставить еще минут на 20 внутри