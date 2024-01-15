Модные враги: 5 зимних вещей, которые превратят вас в простушку
В холодное время года бывает сложно найти идеальный баланс между красотой и комфортом. Именно в зимний сезон возрастает риск испортить образ одной неправильной вещью. Чтобы этого не случилось, советуем исключить из модного арсенала некоторые опасные элементы, которые рискуют превратить вас в простушку и удешевить созданный ансамбль, пишет Wday.
Свитер с принтом
В последнее время на страницах маркетплейсов можно встретить много моделей свитеров с яркими и зачастую неуместными принтами: леопардовым рисунком, большими надписями, изображениями диснеевских героев. Вероятно, подобные джемперы смотрятся оригинально и заметно, однако вместе с тем мгновенно создают простецкий образ.
Благородно и дорого выглядят однотонные свитера пастельных либо насыщенных цветов, например: нежно-голубой, пыльно-розовый, оранжево-красный, темно-зеленый. Также не будем забывать о проверенных временем решениях, которые уместны всегда и везде: белый, молочный, бежевый или горчичный. Такие свитеры сами по себе выглядят элегантно и солидно.
Приталенный пуховик с поясом
Приталенный пуховик на талии является одним из ярких примеров вещей, которые сразу же уничтожают образ. Все из-за особенностей модели. Во-первых, пояс в районе талии не создает стройный силуэт, как думают многие: напротив, он подчеркивает „пышность“ фигуры, расширяет плечи и бедра. Во-вторых, приталенные удлиненные пуховики превращают женщин и девушек в настоящих „гусениц“. И в-третьих, такие модели если и были в тренде сравнительно небольшой временной отрезок, то в настоящее время давно устарели.
Выбирайте свободный прямой пуховик, и не ошибетесь. Лучшими решениями будут миди или макси. Также обращайте внимание на цвета, которые всегда создают достойный и презентабельный вид: черный, графитовый, фуксия, темно-синий либо красный.
Шапка с декором
За „деревенский“ лук отвечают и зимние вязаные шапки с обилием декора на изделии: стразами, бусинками, вышивкой и пайетками. Этот головной убор испортит любой, самый продуманный образ, превратив его в безвкусный. Чем больше украшений на вашей шапке, тем хуже.
В 2024 году на пике моды остаются лаконичные модели бини, которые можно сочетать с чем угодно: пальто, шубами, дубленкой-авиатором, пуховиком. Вам останется выбрать наиболее удачный фасон для себя.
Меховое пальто с перьями
Любительницам экстравагантных нарядов стоит отказаться и от мехового пальто с „перьевой“ оторочкой по краям рукавов и подолу изделия. Подобный выбор простит и дешевит любой лук, создавая весьма странный аутфит. Именно поэтому указанную модель лучше решительно убрать в дальний ящик. Кричащий декор уместен только для вечеринки, но точно не для создания повседневного стиля.
Удачной альтернативой в данном случае станут пальто „чебурашка“ или меховая модель в стиле карго, предлагающие минимум лишних деталей, декора, и благородные оттенки бежевого либо коричневого цвета.
Вязаный жилет с узорами
Вязаный жилет с узорами не спасут никакие правильные элементы: классические рубашки, блузы, лонгсливы. Надев на себя подобную вещь, вы испортите весь образ. Все потому, что такая модель слишком противоречива и опасна.
Если вы любите зимние жилеты и многослойные образы, выбирайте однотонные решения в демократичных сдержанных тонах: бежевом меланже, хаки, пудровом, светло-коричневом. Никаких шахматных клеток, милых сердечек или норвежских узоров на данном изделии быть не должно.