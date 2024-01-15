Модные враги: 5 зимних вещей, которые превратят вас в простушку

Свитер с принтом

В последнее время на страницах маркетплейсов можно встретить много моделей свитеров с яркими и зачастую неуместными принтами: леопардовым рисунком, большими надписями, изображениями диснеевских героев. Вероятно, подобные джемперы смотрятся оригинально и заметно, однако вместе с тем мгновенно создают простецкий образ.

Благородно и дорого выглядят однотонные свитера пастельных либо насыщенных цветов, например: нежно-голубой, пыльно-розовый, оранжево-красный, темно-зеленый. Также не будем забывать о проверенных временем решениях, которые уместны всегда и везде: белый, молочный, бежевый или горчичный. Такие свитеры сами по себе выглядят элегантно и солидно.

Приталенный пуховик с поясом

Приталенный пуховик на талии является одним из ярких примеров вещей, которые сразу же уничтожают образ. Все из-за особенностей модели. Во-первых, пояс в районе талии не создает стройный силуэт, как думают многие: напротив, он подчеркивает „пышность“ фигуры, расширяет плечи и бедра. Во-вторых, приталенные удлиненные пуховики превращают женщин и девушек в настоящих „гусениц“. И в-третьих, такие модели если и были в тренде сравнительно небольшой временной отрезок, то в настоящее время давно устарели.

Выбирайте свободный прямой пуховик, и не ошибетесь. Лучшими решениями будут миди или макси. Также обращайте внимание на цвета, которые всегда создают достойный и презентабельный вид: черный, графитовый, фуксия, темно-синий либо красный.

Шапка с декором

За „деревенский“ лук отвечают и зимние вязаные шапки с обилием декора на изделии: стразами, бусинками, вышивкой и пайетками. Этот головной убор испортит любой, самый продуманный образ, превратив его в безвкусный. Чем больше украшений на вашей шапке, тем хуже.

В 2024 году на пике моды остаются лаконичные модели бини, которые можно сочетать с чем угодно: пальто, шубами, дубленкой-авиатором, пуховиком. Вам останется выбрать наиболее удачный фасон для себя.

Меховое пальто с перьями