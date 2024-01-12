12.01.2024, 16:15
ВИДЕО | Мода требует жертв! Дуа Липа рассмешила сеть, когда не смогла сесть на „Золотом глобусе“ из-за дизайнерского платья
По словам исполнительницы, на мероприятии ей не хватало стула с откидной спинкой, потому что платье не сгибалось.
„Спасибо, „Золотой глобус“, за такую красивую ночь вчера. Единственное, чего не хватало, так это стула с откидной спинкой“, — пошутила Липа.
Певица выбрала для мероприятия черное бархатное платье Schiaparelli с золотистой отделкой и открытыми плечами. Наряд представлял собой негнущийся каркас, доходящий до колен, после чего переходил в струящуюся юбку. Липа смогла присесть на край стула в диагональном положении.