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12.01.2024, 16:15

ВИДЕО | Мода требует жертв! Дуа Липа рассмешила сеть, когда не смогла сесть на „Золотом глобусе“ из-за дизайнерского платья

 
Dua Lipa
Dua Lipa
ФОТО: ALLISON DINNER | Scanpix

28-летняя британская певица Дуа Липа посетила премию „Золотой глобус“ в платье-каркасе бренда Schiaparelli и не смогла в нем сесть, о чем сообщила в Instagram, пишет News.ru.

По словам исполнительницы, на мероприятии ей не хватало стула с откидной спинкой, потому что платье не сгибалось.

„Спасибо, „Золотой глобус“, за такую красивую ночь вчера. Единственное, чего не хватало, так это стула с откидной спинкой“, — пошутила Липа.

Певица выбрала для мероприятия черное бархатное платье Schiaparelli с золотистой отделкой и открытыми плечами. Наряд представлял собой негнущийся каркас, доходящий до колен, после чего переходил в струящуюся юбку. Липа смогла присесть на край стула в диагональном положении.

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