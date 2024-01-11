ФОТО | Штаны цвета хаки и простые толстовки. Какой посыл подает своей одеждой находящийся в Таллинне с визитом Зеленский?

С момента начала полномасштабной войны в Украине Зеленский отказался от политического дресс-кода. Вместо костюмов глава украинского государства выбрал стиль милитари, который сопровождает его как в повседневной жизни, так и в официальных зарубежных поездках. Сегодняшняя поездка в Таллинн - не исключение.