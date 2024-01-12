9 вещей, которые никогда не наденет богатая женщина

Существует негласный список вещей, которые никогда не оденет по-настоящему богатая женщина. А вот бедные их носят. Проверьте, есть ли такие вещи в вашем гардеробе.

Шуба из натурального меха

Когда-то норковая шуба считалась признаком роскоши, а что уж говорить про изделие из соболя или шиншиллы. Но с тех пор минуло много лет. По-настоящему богатые люди уже давно выступают за эко-активизм и не носят натуральный мех. Тем более, сейчас появилось множество технологичных материалов, из которых шьют стильную, комфортную и теплую одежду на любой вкус.

Но для бедных до сих пор натуральная шуба — символ достатка и роскоши. Удивительно, но люди до сих пор даже берут кредиты, чтобы купить себе доху из меха. И хотя натуральные шубы постепенно возвращаются в моду, богатые женщины с наибольшей вероятностью отдадут предпочтение винтажным моделям.

Вещи с логотипами на самом видном месте

Логомания — это микротренд. Но, в основном, он популярен среди эпатажных звезд и модных инфлюенсеров.

Успешная бизнесвумен или представительница аристократической элиты, обладающая немалым состоянием никогда не наденет футболку с логотипом бренда во всю грудь или брюки, на которых написано название модного дома. Сумок и обуви это, кстати, тоже в большинстве случаев касается.

Богатым нет нужды выставлять напоказ бренды. А вот тем, у кого денег мало, хочется, чтобы все видели — они могут себе позволить и Dior, и Gucci. И хорошо, если такая одежда хотя бы не будет фейком.

Кружевные платья

В повседневной жизни такой наряд неуместен и неудобен. А богатые ценят комфорт. Кроме того, чаще всего кружево в таких моделях очень дешевое — и это видно с первого взгляда.

Но простые девушки почему-то обожают такие платья. Им кажется, что они выглядят в них одновременно сексуально, дорого и элегантно. Хотя на самом деле это, увы, не так.

Дешевый трикотаж