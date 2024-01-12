9 вещей, которые никогда не наденет богатая женщина
Если вы считаете, что богатые женщины одеваются исключительно в самых дорогих магазинах и носят только последние тренды от люксовых брендов, то ошибаетесь. У состоятельных дам разные модные привычки. Но что совершенно точно — так это то, что у них есть определенные „стильные запреты“, пишет Wday.
Существует негласный список вещей, которые никогда не оденет по-настоящему богатая женщина. А вот бедные их носят. Проверьте, есть ли такие вещи в вашем гардеробе.
Шуба из натурального меха
Когда-то норковая шуба считалась признаком роскоши, а что уж говорить про изделие из соболя или шиншиллы. Но с тех пор минуло много лет. По-настоящему богатые люди уже давно выступают за эко-активизм и не носят натуральный мех. Тем более, сейчас появилось множество технологичных материалов, из которых шьют стильную, комфортную и теплую одежду на любой вкус.
Но для бедных до сих пор натуральная шуба — символ достатка и роскоши. Удивительно, но люди до сих пор даже берут кредиты, чтобы купить себе доху из меха. И хотя натуральные шубы постепенно возвращаются в моду, богатые женщины с наибольшей вероятностью отдадут предпочтение винтажным моделям.
Вещи с логотипами на самом видном месте
Логомания — это микротренд. Но, в основном, он популярен среди эпатажных звезд и модных инфлюенсеров.
Успешная бизнесвумен или представительница аристократической элиты, обладающая немалым состоянием никогда не наденет футболку с логотипом бренда во всю грудь или брюки, на которых написано название модного дома. Сумок и обуви это, кстати, тоже в большинстве случаев касается.
Богатым нет нужды выставлять напоказ бренды. А вот тем, у кого денег мало, хочется, чтобы все видели — они могут себе позволить и Dior, и Gucci. И хорошо, если такая одежда хотя бы не будет фейком.
Кружевные платья
В повседневной жизни такой наряд неуместен и неудобен. А богатые ценят комфорт. Кроме того, чаще всего кружево в таких моделях очень дешевое — и это видно с первого взгляда.
Но простые девушки почему-то обожают такие платья. Им кажется, что они выглядят в них одновременно сексуально, дорого и элегантно. Хотя на самом деле это, увы, не так.
Дешевый трикотаж
Трикотажные вещи — это вечная классика. К тому же, очень комфортная в носке. Но трикотаж должен быть качественным и дорогим. Водолазка, купленной за 300 рублей на рынке, сразу же растянется, а после первой стрики еще и полиняет. Богатством тут и не пахнет.
Строгие классические костюмы
Образ „с иголочки“ давно перестал быть актуальным. Среди богатых в тренде легкая небрежность. А классические костюмы с приталенным пиджаком, юбкой-миди или скучными брюками с отглаженными стрелками сегодня — униформа офисных клерков. Много вы среди них видели богачей?
Яркие кислотные цвета
Бедным кажется, что таким образом они будут соответствовать посленим веяниям моды. А кроме того, привлекать к себе внимание и выделяться из толпы. Да, черный цвет с ног до головы — это неинтересно. Но богатые люди обычно выбирают благородные сдержанные оттенки: изумрудный, шоколадный, рубиновый.
Мини на грани приличия
Богатым женщинам нет нужды показывать свою фигуру и сексуальность такими способами. Существует множество других модных приемов: сложные силуэты, разрезы, уместное декольте. Проблема в том, что в масс-маркете такие вещи найти непросто. Так что те, кто не тратит много на одежду, обычно демонстрируют свою красоту именно с помощью мини.
Колготки в сетку
Здесь работает то же правило, что и с мини-юбкой. Зачем покупать заведомо вульгарную вещь, которую еще и надо тщательно обыгрывать в образе, если можно выбрать из обширного гардероба простые матовые черные колготки или, в конце концов, брюки.
К тому же, богатые обычно покупают функциональные вещи. А колготки в сетку явно к таким не относятся: выглядят пошло, мало с чем сочетаются, от холода не защищают.
Черные туфли и сумка
Во-первых, комплекты „обувь и сумка“ в одном цвете давно вышли из моды. Во-вторых, богатым женщинам нет нужды подбирать универсальные туфли и аксессуары, которые подойдут под большинство нарядов. Они могут купить себе по несколько пар обуви под каждое платье — и гораздо более интересных, чем черные „лодочки“. А вот бедные часто вынуждены на этом экономить и носить одну и ту же пару (и сумку) с любой одеждой на целый сезон.