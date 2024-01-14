Ученые выяснили, почему ипохондрики умирают раньше других

А если вы, напротив, не склонны приписывать себе страшные болезни, проживете дольше, если верить группе датских, норвежских и шведских ученых. Результаты исследования публикует портал JAMA Psychiatry.

Ученые опирались на ранее полученные данные о том, что у слишком тревожных людей вероятность ишемической болезни сердца на 73% выше, чем у тех, кто спокойно относится к собственному здоровью.

В рамках исследования эксперты изучили доступные данные о жителях Норвегии, которым официально ставили диагноз „ипохондрия“ в период с 1997 по 2020 год. Выяснилось, что ипохондрики живут примерно на пять лет меньше.

Интересно, что причина смерти не имела значения, так что ипохондрикам грозят не только проблемы с сердцем. Даже вероятность самоубийств и то была у них значительно выше.