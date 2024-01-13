Эксперт раскрыла секрет Кейт Миддлтон, благодаря которому ее дети растут счастливыми(2)
У наследников Кейт Миддлтон и принца Уильяма характер буйный. В Сети не раз вирусились фотографии, на которых Луи закрывает рот маме на глазах у сотен британцев, а Шарлотта гримасничает. Тем не менее они никогда не переходят грань дозволенного. Так происходит благодаря удивительным способностям принцессы Уэльской к воспитанию, говорит Hello! эксперт по воспитанию детей Джо Фрост.
Кейт, разумеется, объясняет наследникам, в особенности будущему монарху Джорджу, что такое королевский протокол. Но об одном нюансе забывают даже самые осведомленные мамы, напоминает Super.
Принцесса Уэльская всегда обозначает, что существуют правильные время и место. „Например, приближается свадьба или крестины, и дети Кейт понимают, что было бы хорошо по этикету молчать, пока поет хор или идет служба. Я бы назвала это ответственным воспитанием“, — говорит специалист.
Несмотря на свой статус и сопутствующий ему вагон сводов и правил, Луи, Шарлотта и Джордж — счастливые дети. Ведь у них в жизни абсолютный баланс: дома они балуются, но знают, что на публике нужно вести себя иначе. Проказник Луи, судя по всему, способен на многое, и Кейт, отмечает Фрост, позволяет ему больше из-за его характера: „Кэтрин помогает малышу развивать эмоциональный интеллект, не ограничивая его в действиях, но разговаривая о его поведении“. Очень важно, добавляет она, чтобы словарный запас детей позволял выражать их эмоции. И Кейт развивает его у своих наследников.
Дома у монархов, кстати, все же действует одно семейное правило, которое соблюдают даже Кейт и Уильям. Никаких криков — гласит королевский закон воспитания! Даже в моменты споров или ссор детям ни в коем случае нельзя повышать голос.