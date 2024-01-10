Больше не нужно ломать голову: 7 неочевидных лайфхаков для тех, кому нечего надеть
Каждая из нас периодически попадает в ситуацию, когда нечего надеть. К желанной вещи не находится подходящего сочетания, а проверенные комбинации вызывают тоску и уныние. Часто можно услышать, что ключ к решению проблем — осознанность. Понять себя и свой гардероб помогут эти 7 неочевидных советов, пишет Wday.
Совет № 1
Начнем с того, что внешнее — продолжение внутреннего, и если обе стороны в гармонии, тебе будет комфортно. Подумайте, почему выбор одежды вызвал у вас затруднение. Может, у вас плохое настроение и хочется приободрить себя красивым сочетанием одежды?
Или изменилась погода, и вы не можете найти одежду, которая к ней подойдет? Хорошо ли вы себя чувствуете? Осознав это, вы сразу сможете отсеять одежду, которая не соответствует вашему состоянию и потребностям.
Совет № 2
Уделите внимание деталям:
к облегающему платью/майке нужен бюстгальтер без кружева. Если ткань одежды белая или полупрозрачная, необходим бюстгальтер телесного цвета;
платья и юбки из синтетики без подъюбника могут липнуть к ногам. Воздержитесь от них, если собираетесь надеть колготки;
откажитесь от сочетаний чувствительных к зацепкам тканей и крупных колец/браслетов/клатчей, которые могут поцарапать их;
если нет подходящих по цветам вещей, сделайте ставку на одинаковые фактуры.
Совет № 3
Прибавьте в весе. В погоне за худобой девушки иногда не замечают, что при 55 килограммах они выглядят лучше, чем при 53. При похудении уменьшается не только талия, но и грудь, бедра, поэтому обтягивающие джинсы (как и декольте) уже смотрятся не так эффектно.
Совет № 4
Потребляйте разумно (даже если это касается места в шкафу). Избавьтесь от вещей, которые вы давно не носили. Если они настолько не популярны в вашем гардеробе, значит, с ними уже есть какие-то проблемы. Просто сдайте всю одежду, которая вызывает сомнения, в благотворительный пункт сбора и не занимайте место в шкафу. Такие предметы только мешают. Правило 1 года в шкафу уже всем известно: год не доставали — избавляйтесь.
Совет № 5
Придумайте систему хранения и следуйте ей. Зачастую приходится отказываться от вещей, которые помялись и их нужно погладить. Если одежда будет всегда в „боевой готовности“, то выбор сильно упростится. Например, популярный метод Мари Кондо позволят держать все вещи в порядке, не забывая про фэншуй.
Совет № 6
Найдите новые сочетания. Устройте вечеринку с примеркой всех вещей из своего шкафа. Сфотографируйте удачные образы и пересматривайте снимки в моменты, когда будет сложно придумать наряд. Удобно также купить напольную вешалку для одежды и в выходные заготавливать несколько луков на неделю.
Совет № 7
Возьмите наряд в аренду. Никакое идеальное сочетание не заменит того восхитительного чувства, когда надеваешь вещь впервые. Даже самая любимая обновка в какой-то момент надоедает и не вызывает былого восторга. Свидание или вечеринка — хороший повод побаловать себя и выбрать идеальное платье на один раз, не засоряя им гардероб.