Больше не нужно ломать голову: 7 неочевидных лайфхаков для тех, кому нечего надеть

Совет № 1

Начнем с того, что внешнее — продолжение внутреннего, и если обе стороны в гармонии, тебе будет комфортно. Подумайте, почему выбор одежды вызвал у вас затруднение. Может, у вас плохое настроение и хочется приободрить себя красивым сочетанием одежды?

Или изменилась погода, и вы не можете найти одежду, которая к ней подойдет? Хорошо ли вы себя чувствуете? Осознав это, вы сразу сможете отсеять одежду, которая не соответствует вашему состоянию и потребностям.

Совет № 2

Уделите внимание деталям:

к облегающему платью/майке нужен бюстгальтер без кружева. Если ткань одежды белая или полупрозрачная, необходим бюстгальтер телесного цвета;

платья и юбки из синтетики без подъюбника могут липнуть к ногам. Воздержитесь от них, если собираетесь надеть колготки;

откажитесь от сочетаний чувствительных к зацепкам тканей и крупных колец/браслетов/клатчей, которые могут поцарапать их;

если нет подходящих по цветам вещей, сделайте ставку на одинаковые фактуры.

Совет № 3

Прибавьте в весе. В погоне за худобой девушки иногда не замечают, что при 55 килограммах они выглядят лучше, чем при 53. При похудении уменьшается не только талия, но и грудь, бедра, поэтому обтягивающие джинсы (как и декольте) уже смотрятся не так эффектно.

Совет № 4

Потребляйте разумно (даже если это касается места в шкафу). Избавьтесь от вещей, которые вы давно не носили. Если они настолько не популярны в вашем гардеробе, значит, с ними уже есть какие-то проблемы. Просто сдайте всю одежду, которая вызывает сомнения, в благотворительный пункт сбора и не занимайте место в шкафу. Такие предметы только мешают. Правило 1 года в шкафу уже всем известно: год не доставали — избавляйтесь.

Совет № 5

Придумайте систему хранения и следуйте ей. Зачастую приходится отказываться от вещей, которые помялись и их нужно погладить. Если одежда будет всегда в „боевой готовности“, то выбор сильно упростится. Например, популярный метод Мари Кондо позволят держать все вещи в порядке, не забывая про фэншуй.

Совет № 6