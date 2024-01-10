ФОТО | Снова как живая кукла! На „Золотом глобусе“ Марго Робби в облаке розовых рюш повторила образ Барби 1977 года

Только в фильме Робби сменила более 40 образов, а сколько их было во время промо-тура картины и не сосчитать…

Розовое творение Armani Prive, в котором Марго появилась на ковровой дорожке „Золотого глобуса“-2024, возможно, станет последним в этой яркой истории.

Стилист звезды Эндрю Мукамал отметил, что источником вдохновения стала The Superstar Barbie 1977 года.

Мастера кутюрного ателье Дома Armani создали для голливудской знаменитости узкое платье, покрытое чешуей розовых пайеток. Главным аксессуаром стало воздушное боа из розовой сетки.

Марго Робби потребовалась помощь трех ассистентов, чтобы выбраться в этом чудо-наряде из машины, но все это того стоило — образ актрисы уже можно назвать одним из самых запоминающихся на церемонии этого года.