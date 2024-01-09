Три брата-акробата! Первые тройняшки этого года появились на свет в Тарту

Рождение тройняшек - всегда особенное событие в женской клинике ТУ. Например, в 2023 году в женской клинике ТУ на свет появилось 27 пар двойняшек, а вот тройняшки последний раз рождались в позапрошлом году.

Первые тройняшки этого года - мальчики - появились на свет путем кесаревого сечения на 33-й неделе беременности. По словам главы родильного отделения клиники Фреда Кирсса, во время наблюдения за беременностью выяснилось, что шейка матки не выдерживает нагрузки троих детей. Поэтому в середине беременности на шейку матки был наложен шов, что помогло матери выносить детей до окончания срока.

Братья Реми, Рико и Ральф родились с разницей ровно в минуту и сейчас находятся вместе с отцом и матерью в отделении неонатологии Клиники ТУ.