Мода и стиль
09.01.2024, 11:15

ТОП-10 | Кутюр от Dior и винтажный Balmain! Самые стильные красавицы на красной дорожке „Золотого глобуса“

 
Näitlejatar Natalie Portman
Näitlejatar Natalie Portman
ФОТО: Lisa O'Connor/AFF-USA/Shutterstock | Vida Press

Вечером 7 января прошла 81-я церемония вручения премии „Золотой глобус“ за лучшие фильмы и телесериалы. Конечно же, красная дорожка было полна всемирно известных звезд и роскошных модных образов. Вот самые стильные девушки вечера по версии журнала Anne & Stiil.

Julianne Moore

Актриса Джулианна Мур надела на красную дорожку ярко-красное вечернее платье от Bottega Veneta.

Taylor Swift

Певица Тейлор Свифт пришла в зеленом блестящем платье Gucci. Образ не только подходит к году Дракона, но и может быть отсылкой к тому, что она перезаписывает свой альбом „Reputation“ - уж очень платье ассоциируется со змеей.

Julia Garner

Актриса Джулия Гарнер пришла в блистательном платье от Gucci с открытым декольте.

Rosamund Pike

Актриса Розамунд Пайк устроила драматичный выход в черном платье из кутюрной коллекции модного дома Dior, которой дополняла вуаль на лице.

Elle Fanning

Актриса Элль Фаннинг выбрала для красной дорожке винтажное платье от легендарного дизайнера и основателя модного дома Balmain Пьера Бальмена цвета слоновой кости.

Natalie Portman

Актриса Натали Портман также пришла на награждение в платье Dior Couture с выраженным силуэтом, покрытым блестками. Сразу прослеживается отсылка к аромату Miss Dior, лицом которого Портман является уже долгое время.

Margot Robbie

Актриса Марго Робби, покорившая всех своей актерской игрой в фильме „Барби“ продолжает заданный в прошлом году тренд и вновь пришла на красную дорожку в образе легендарной куклы. На этот раз перевоплотить актрису в живую куклу помог модный дом Armani.

Hunter Schafer

Актриса Хантер Шефер надела на красную дорожку легкой нежно-розовое платье от Prada.

Kuldgloobused

Актриса Кэрри Маллиган отдала предпочтение платью роскошного темно-синего цвета от модного дома Schiaparelli.

Greta Lee

Актриса Грета Ли появилась на красной дорожке в замысловатом творении от Loewe.

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