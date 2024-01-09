ТОП-10 | Кутюр от Dior и винтажный Balmain! Самые стильные красавицы на красной дорожке „Золотого глобуса“

Актриса Джулианна Мур надела на красную дорожку ярко-красное вечернее платье от Bottega Veneta.

Певица Тейлор Свифт пришла в зеленом блестящем платье Gucci. Образ не только подходит к году Дракона, но и может быть отсылкой к тому, что она перезаписывает свой альбом „Reputation“ - уж очень платье ассоциируется со змеей.

Актриса Джулия Гарнер пришла в блистательном платье от Gucci с открытым декольте.

Актриса Розамунд Пайк устроила драматичный выход в черном платье из кутюрной коллекции модного дома Dior, которой дополняла вуаль на лице.

Актриса Элль Фаннинг выбрала для красной дорожке винтажное платье от легендарного дизайнера и основателя модного дома Balmain Пьера Бальмена цвета слоновой кости.

Актриса Натали Портман также пришла на награждение в платье Dior Couture с выраженным силуэтом, покрытым блестками. Сразу прослеживается отсылка к аромату Miss Dior, лицом которого Портман является уже долгое время.

Актриса Марго Робби, покорившая всех своей актерской игрой в фильме „Барби“ продолжает заданный в прошлом году тренд и вновь пришла на красную дорожку в образе легендарной куклы. На этот раз перевоплотить актрису в живую куклу помог модный дом Armani.

Актриса Хантер Шефер надела на красную дорожку легкой нежно-розовое платье от Prada.

Актриса Кэрри Маллиган отдала предпочтение платью роскошного темно-синего цвета от модного дома Schiaparelli.

Актриса Грета Ли появилась на красной дорожке в замысловатом творении от Loewe.