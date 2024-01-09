9 психологических трюков в ресторанах, которые заставляют вас тратить больше денег

„Вкусные“ описания блюд

Вместо того, чтобы писать просто „стейк из говядины“ или „салат с козьим сыром“, в меню часто добавляют описания, вызывающие аппетит: „нежный и сочный стейк“, „хрустящая курочка“, „борщ по-домашнему“, „Павлова со свежими ягодами“ и так далее.

„Настоящий эксклюзив“

Один из эффективных способов убедить клиента тратить больше в ресторане — это представить блюдо или ингредиенты как настоящий эксклюзив. Особенно часто спекулируют на мясе и рыбе.

Иностранные названия

„Крутон“ звучит лучше, чем „сухарь“, а „latte di fiore“ создает впечатление, что моцареллу привезли прямиком из Италии. Этот трюк позволяет клиенту чувствовать, будто он пришел в заведение с аутентичной национальной кухней, поэтому и цены на такие блюда часто выше среднего.

Небольшое меню

Если в меню слишком много позиций, клиент может запутаться и вернуться к знакомым и недорогим блюдам. Некоторые рестораны считают, что можно увеличить продажи, просто предоставив меньше выбора. В меню могут быть лишь лучшие и самые дорогие блюда.