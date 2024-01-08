Стало известно, как выбрать пуховик по типу фигуры

На типе фигуры „песочные часы“ идеально сидят большинство элементов одежды. В случае с пуховиком, можно выбрать укороченную модель, чтобы не прятать свои формы. Такая модель будет отлично сочетаться с широкими брюками с завышенной талией, джоггерами и платьями из трикотажа. Также стоит обратить внимание на пуховик-одеяло, который можно дополнить поясом на талии.

Для девушек с типом фигуры „груша“ рекомендация — добавить объема в верхнюю часть тела. Стоит обратить внимание на модели с мехом, „дутыми“ элементами и высоким воротником. Лучшим вариантом будет пуховик длиной до середины бедра — он отлично сочетается с любой одеждой и обувью.

Представительницам типа „яблоко“ нужно визуально вытянуть силуэт. Для этого стоит сделать акцент на ногах и выбрать пуховик прямого кроя и средней длины, либо оверсайз-модель. Этому типу фигуры также не стоит делать акцент на талии — поэтому ремешки и пояса не используем.

А вот девушкам с формами „прямоугольника“ стоит присмотреться к приталенным моделям, а также подчеркивать ее поясом.

Типу „перевернутый треугольник“ следует визуально добавить объема бедрам. Подчеркните ваши достоинства, выбирая широкие модели пуховиков. Отдайте предпочтение свободным и удлиненным курткам без капюшона. Присмотритесь к модели А-силуэта.