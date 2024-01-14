11 самых дорогих пар кроссовок в мире за всю историю

Для некоторых дорогая обувь – не только предмет гордости, но и прекрасная инвестиция. Вместе со сникерхедом Александрой Богомоловой составили список самых дорогих пар в истории.

„Я коллекционирую различные модели кроссовок с 2015 года. В жизни ношу как спортивные, так и фэшн-варианты. Люблю много гулять и классно выглядеть, поэтому стараюсь выбирать два в одном: комфорт и стиль. Рассказываю, какие кроссовки оказались самыми дорогими за всю историю. В подборке постаралась захватить самые разные по уникальности модели“, - рассказывает Александра.

Самые дорогие кроссовки в мире

Air Jordan 13 в расцветке „Bred“ сегодня считаются самыми дорогими кроссовками в истории. Они были проданы на аукционе Sotheby’s за рекордные 2,2 млн долларов в 2023 году. Именно в этой паре Майкл Джордан сыграл вторую игру финала НБА 1998 года против команды „Юта Джаз“. Кроссовки принесли баскетболисту и „Чикаго Буллз“ шестую победу в чемпионате. Несмотря на заметные следы использования, состояние обуви осталось почти идеальным. На них также можно заметить автограф легенды. Релиз самой модели состоялся в 1997 году.

Какие бренды кроссовок считаются дорогими

Рынок обуви охватывает широкий спектр брендов: от классических до ультрамодных. Например, Gucci, Dior, Louis Vuitton – представители люксового сегмента. Они используют высококачественные материалы, создают инновационные дизайны и уделяют внимание деталям. Кроссовки дорогих брендов изначально не могут быть дешёвыми.

С другой стороны, есть Nike, Jordan и adidas. Они предлагают покупателям обувь по более доступным ценам. Однако со временем стоимость их продукции может возрасти в десятки и сотни раз. На это влияет множество факторов: уникальность, материалы, ограниченный тираж, кто их носил и в честь кого сделана модель.

Рейтинг самых дорогих кроссовок

Air Jordan 10 x OVO