Школьная медсестра: у родителей есть все возможности для профилактики неправильной осанки у детей

Осанка напрямую связана с физическим развитием, и она существенно зависит от общей физической активности. „Лучший способ предотвратить нарушения осанки — это следить за положением своего тела, особенно во время сидения. Регулярная физическая активность со сбалансированными упражнениями на силу, гибкость и выносливость, а также разнообразное питание также важны для укрепления мышц и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, дети сейчас проводят гораздо больше времени сидя, чем предыдущие поколения“, — резюмирует проблему нарушений осанки школьная медсестра. „Малыши довольно много двигаются – играют и бегают. А вот школьники, увы, все больше времени проводят сидя, и это тоже накладывает свой отпечаток на здоровье“.

В чем может быть причина плохой осанки?

По словам школьной медсестры, причин плохой осанки может быть несколько. „Наиболее распространенной причиной является недостаток движения, а также слабый тонус мышц спины, лишний вес, частая вынужденная поза или положение тела, не эргономичная мебель, использование смарт-устройства в неправильном положении, неправильно подобранный или слишком тяжелый школьный рюкзак и его неправильное ношение“, — перечисляет Кендра различные причины, ведущие к нарушению осанки.

Душевное и эмоциональное состояние также может влиять на осанку. „Эмоциональные проблемы или низкая самооценка влияют на ребенка таким образом, что он хочет стать как бы невидимым – с опущенной между плеч головой и сгорбленной спиной“, — приводит пример школьная медсестра того, как душевные проблемы также могут быть причиной нарушений осанки.

„Уже у младших учеников школьные медсестры во время медосмотра замечают так называемую „СМС-шею“ - т.е. неправильное положение шеи из-за чрезмерного использования смарт-устройств. И особенно заметна эта проблема тогда, когда и смарт- устройства используются в неправильном позе“, — приводит пример сегодняшней проблемы школьная медсестра.

Причина будущих долгосрочных проблем со здоровьем