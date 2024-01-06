Школьная медсестра: у родителей есть все возможности для профилактики неправильной осанки у детей
По словам школьных медсестер, правильная осанка является залогом хорошего здоровья. „Но неправильная осанка может привести к проблемам со здоровьем – начиная от быстрой утомляемости, головной боли, болей в шее и спине, а также от функциональных расстройств и вплоть до весьма серьезных проблем со здоровьем“, — говорит о важности правильной осанки опытная школьная медсестра Частной школы Audentes Зинаида Кендра.
Осанка напрямую связана с физическим развитием, и она существенно зависит от общей физической активности. „Лучший способ предотвратить нарушения осанки — это следить за положением своего тела, особенно во время сидения. Регулярная физическая активность со сбалансированными упражнениями на силу, гибкость и выносливость, а также разнообразное питание также важны для укрепления мышц и опорно-двигательного аппарата. К сожалению, дети сейчас проводят гораздо больше времени сидя, чем предыдущие поколения“, — резюмирует проблему нарушений осанки школьная медсестра. „Малыши довольно много двигаются – играют и бегают. А вот школьники, увы, все больше времени проводят сидя, и это тоже накладывает свой отпечаток на здоровье“.
В чем может быть причина плохой осанки?
По словам школьной медсестры, причин плохой осанки может быть несколько. „Наиболее распространенной причиной является недостаток движения, а также слабый тонус мышц спины, лишний вес, частая вынужденная поза или положение тела, не эргономичная мебель, использование смарт-устройства в неправильном положении, неправильно подобранный или слишком тяжелый школьный рюкзак и его неправильное ношение“, — перечисляет Кендра различные причины, ведущие к нарушению осанки.
Душевное и эмоциональное состояние также может влиять на осанку. „Эмоциональные проблемы или низкая самооценка влияют на ребенка таким образом, что он хочет стать как бы невидимым – с опущенной между плеч головой и сгорбленной спиной“, — приводит пример школьная медсестра того, как душевные проблемы также могут быть причиной нарушений осанки.
„Уже у младших учеников школьные медсестры во время медосмотра замечают так называемую „СМС-шею“ - т.е. неправильное положение шеи из-за чрезмерного использования смарт-устройств. И особенно заметна эта проблема тогда, когда и смарт- устройства используются в неправильном позе“, — приводит пример сегодняшней проблемы школьная медсестра.
Причина будущих долгосрочных проблем со здоровьем
Проблемы с осанкой могут проявляться по-разному. „У некоторых детей уже на спине появляется горб, у кого-то искривленная спина, асимметричная осанка – плечи, лопатки или бедра на разной высоте“, — приводит примеры школьная медсестра. „Если эти проблемы не решить в раннем возрасте, то они станут причиной для пожизненных проблем со здоровьем, которые чаще всего начинаются именно в детстве“.
„Неправильная осанка также негативно влияет на многие внутренние органы – больше всего она влияет на работу легких. Нарушения, связанные с позвоночником, могут вызывать, например, боли в голове, пояснице и груди“, — подчеркивает серьезность проблемы нарушенной осанки школьная медсестра.
В рамках регулярных медосмотров школьная медсестра учит сохранять правильную осанку, а при возникновении проблем показывает более простые упражнения и объясняет, почему их необходимо выполнять регулярно. Школьные медсестры также консультируют родителей о том, как следить за осанкой ребенка и предотвращать ее нарушения. „Часто именно школьная медсестра первой замечает нарушение осанки ребенка, ведь нарушения опорно-двигательного аппарата развиваются в течение длительного периода времени, и родители часто не могут их заметить“, — объясняет Кендра.
Что могут сделать родители?
Школьные медсестры Tallinna Koolitervishoiu SA призывают родителей интересоваться результатами медосмотра учащихся. „Медицинский осмотр проходят все учащиеся I, III, VII и X классов. Родитель может просмотреть результаты осмотра в цифровой истории болезней и прочитать там же дополнительные рекомендации, советы и направления от школьной медсестры“, — говорит Кендра.
„Самое главное — быть примером для своих детей“, — подчеркивает школьная медсестра. „Активно двигайтесь вместе с детьми – проводите время на природе по выходным и меньше пользуйтесь смарт-устройствами в присутствии детей. Кроме того, я рекомендую поощрять детей, чтобы они сами инициировали разные активности. Поощрение и похвала за такие начинания помогут ребенку почувствовать себя независимым и способным, и ребенок вырастет здоровым, веселым и счастливым человеком“.