Убираем на дальнюю полку: 11 трендов, которые выйдут из моды в 2024 году(2)
Зимой есть еще возможность доносить некоторые тренды, которые весной „выгуливать“ будет муветон. Вот, какие вещи стоит убрать на дальнюю полку (мы же помним, что мода циклична) - рассказывает Womanhit.
Балетки
Судя по показам весна-лето — балетки и модные несколько сезонов туфли-таби (с отделенными пальцами), заменит обувь на низком каблуке. В фаворитах снова будут босоножки и туфли на симпатичном каблучке kitten heel.
Приталенные жакеты
Точно уходят в глубокое прошлое. Их полностью заменять жакеты оверсайз, в стилистике 80-х с подчеркнутой талией и объемными плечами.
Маленькие сумочки
Оказались неудобными и непрактичными. Им на смену приходят вместительные модели тоут, хобо, шоппер. Платья-комбинация Говорят, что последний сезон можно демонстрировать свои платья-комбинации, тем более, что они отлично сочетаются со свитерами. А вот уже весной им на смену придут платья рубашечного типа в пол.
Мини-юбка
Мода 90-х частично возвращается, но мини-юбок это не коснулось. Весной балом будет править длина миди и юбки в пол.
Суперкороткие куртки
Те самые модели, которые оголяют поясницы молодежи, дизайнеры отправляют в аут. Ранней весной все должны щеголять в длинных пальто из шерсти, овчины и кожи.
Жилет до колен
Тоже уже не в моде. Но костюмные жилеты, в том числе укороченные модели в ходу. Поздней весной и летом стилисты снова рекомендуют носить их на голое тело в качестве топов.
Простые украшения
Цепочки, тонкие браслеты заменять массивные украшения — ожерелья, браслеты, серьги. Все, к слову, в эстетике 90-х. Туфли на танкетке Их все-таки окончательно вытесняли с пьедестала. Танкетку заменят туфли на маленьком каблуке и спортивная обувь.
Джинсы с дырками
Носить модели с перфорацией уже моветон. В коллециях брендов теперь представлены цельнокроенные джинсы. Максимум, чем они могут быть украшены — рисунком, надписью, нашивкой.
Джинсы скинни
Не выдержали конкуренции с более удобными моделями. Джинсы скинни (нам кажется, что на время) заменят классические модели прямого кроя.