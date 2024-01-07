Как принцессе удается сохранять красоту? Косметолог раскрыла секреты молодости Кейт Миддлтон

По словам специалистки, Кейт Миддлтон выглядит визуально моложе благодаря „кройдонской подтяжке лица“ — прическе, при которой волосы стягиваются на затылке в тугой узел. Таким образом кожа на лбу и лице подтягивается вверх, а морщины сглаживаются. Монаршая особо часто убирает волосы за тиары, чтобы добиться подобного эффекта, пишет „Лента.ру“.

Среди прочего собеседница издания отметила, что жена принца Уильяма ведет здоровый образ жизни, придерживается правильного питания и правильно ухаживает за кожей.

Кроме того, визажисты делают знаменитости правильный макияж, подчеркивая достоинства ее внешности и скрывая недостатки.

Визажистка Эми Бейтс, в свою очередь, обратила внимание читателей на форму и густоту бровей герцогини.

„С годами брови Кейт стали только гуще, поскольку такая форма акцентирует внимание на глазах, а не морщинах на коже. К тому же визажисты перешли на более спокойные и бронзовые тона в макияже, чтобы не подчеркивать признаки старения“, — заключила она.