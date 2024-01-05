Стало известно, какие виды физической активности помогли Кристине Агилере похудеть на 18 килограммов
Икона нулевых Кристина Агилера в октябре шокировала поклонников тем, что в свои 42 года смогла похудеть на 18 килограммов. Сейчас певица весит даже меньше, чем до первых родов, пишет Super.
Сбросить ненавистные килограммы Агилере, несмотря на слухи, помог исключительно здоровый образ жизни. Певица придерживалась питания на 1600 калорий, при этом каждый день добавляла в рацион овощи, фрукты и стала есть меньше сладкого, фастфуда и других простых углеводов.
Но не одно правильное питание помогло артистке вернуть былые формы. Знаменитость увлеклась боксом и йогой, а также от двух до пяти раз в неделю занимается на кардиотренажерах и уделяет внимание силовым тренировкам, сообщает американский журнал In Touch Weekly.
Впрочем, не все верят, что Агилера смогла своими силами сбросить 18 килограммов. Бытует мнение, что она сделала липосакцию и принимала скандальный препарат „Оземпик“, который якобы творит чудеса с мировыми звездами, или же просто фотошопит собственные снимки.