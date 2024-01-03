Три серьезных „звоночка“, что вам стоит сменить работу в новом году

Вы выполняете работу через силу

Для нашей психики разрушительно любое насилие над личностью. Работа, которая вызывает лишь раздражение и не приносит никаких положительных результатов лично для вас, если не считать зарплату, не стоит вашего времени. Игорь говорит: „Не делайте ничего через „не хочу“. Вы хотите столкнуться с расстройствами и реальными физическими болезнями? Уверен, что нет. Уходите, если чувствуете, что ваш ресурс исчерпан“.

Вы теряете силы

Бывает и так, что работа не просто расстраивает, но и буквально высасывает силы. Вы приходите домой и все, что вы можете, — отправиться спать. Знакомо? Эксперт предупреждает: „Чем больше времени вы проводите в месте, которое вас никак не подзаряжает, тем хуже вам будет дальше. Конечно, бросаться в никуда не нужно, а вот остановиться и „осмотреться“ в своей профессиональной сфере очень даже рекомендую. Походите по тематическим профессиональным выставкам и поговорите с друзьями, возможно, мимо вас „проплывает“ работа вашей мечты, а вы всего в шаге от нее“.

Вы не видите смысла в своей работе

Конечно, в самом начале профессионального пути мы стремимся выложиться по полной, нам хочется охватить как можно больше и погрузиться в работу с головой. Со временем запал пропадает, особенно когда вы вдоль и поперек изучили свою область деятельности. Эксперт комментирует: „Не стоит утешать себя, что все вокруг страдают на работе и на новом месте все будет по-старому. Не бойтесь рисковать и не терпите. Работа должна приносить не только финансовое удовлетворение. Тем более Дракон благоволит тем, кто „горит“ своим делом и готов на разумные риски“.