ФОТО | Чувственно и стильно! Ирина Шейк встретила год Зеленого Деревянного Дракона в чешуйчатом мини-платье

Супермодель снялась в этом эффектном наряде на фоне тропических красот. „Утро 2024 года“, — написала под публикацией Ирина в Instagram и добавила эмодзи в виде зеленого сердечка и дракончика.

„Первое фото: Ирина, а мы тебя все равно видим“, — пошутили юзеры. И правда, кажется, что Шейк нарядилась в платье, покрытое чешуйками дракона или ящерицы. Стоит отметить, что модель не переборщила и дополнила образ минималистичными туфлями на шпильке.

Однако фотосессии Шейк не всегда вызывают положительные эмоции у пользователей Сети. Например, на модель обрушилась критика после выхода зимнего номера журнала „032c“, для которого она снялась в горячих новинках от Giorgio Armani, Rick Owens, Gucci, Prada и Givenchy.