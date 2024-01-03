Мандарины, насморк и не только: педиатр объяснила, как защитить здоровье ребенка на зимних каникулах

Безопасная диета

Несмотря на то что Новый год – это всегда застолье, детям и взрослым важно питаться правильно и сбалансированно. Конечно, ребенок может не захотеть есть котлету с пюре на обед, когда в духовке запекается курица, а салаты уже почти готовы. Но проследите за тем, чтобы 31 декабря он как следует позавтракал, а за несколько часов до того, как сесть за праздничный стол, предложите ему перекус. Это может быть, например, йогурт, фрукты и злаковый батончик или хлебец. Тогда риск того, что ребенок переест и потом у него заболит живот, будет значительно ниже.

Очень важно проговорить с ребенком такой момент: не обязательно пробовать все – понравившееся блюдо мама и папа вполне могут отложить для него на завтра. От этого оно не станет менее вкусным, а вероятность проблем с пищеварением снизится.

„Все продукты для детей должны быть свежие. Вчерашние салаты не пойдут на пользу никому, но для детей они особенно опасны в связи с чувствительностью желудочно-кишечного тракта“, – говорит Яна Тимина.

И поменьше майонеза: заправлять весь салат сразу не обязательно, а ребенку разумно предложить более здоровую его версию, заправленную, например, нежирной сметаной или греческим йогуртом.

По словам эксперта, симптомы пищевого отравления сложно с чем-то перепутать: это рвота, диарея, повышение температуры, спазмы и боль в животе. Если это случилось, самое важное – предотвратить обезвоживание. То есть давать ребенку пить больше жидкости (теплой воды или сока, разбавленного водой).

При этом если симптомы ухудшаются, малыш вялый и сонливый, его кожа бледная, а конечности холодные, не откладывая звоните в скорую помощь. Врачи смогут профессионально оценить ситуацию, дадут рекомендации и при необходимости госпитализируют ребенка в стационар, где ему быстро окажут помощь.

Меры против аллергии

Даже у ребенка без аллергии может возникнуть реакция на новую еду – в частности, на морепродукты, орехи и сладости, которые входят в список самых потенциально опасных в этом смысле.