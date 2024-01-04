Эксперт назвал 8 лучших инвестиций „в себя“, которые принесут максимальную выгоду

Очень возможно, что вы будете поражены тем, какие суммы уходят в месяц на тот же латте из кофейни каждый день или на питание вне дома. И здесь речь идет не о том, чтобы лишать себя всех радостей жизни. Скорее, вы поймете, как лучше оптимизировать некоторые расходы.

Финансовый дневник - отличный способ отслеживать свои расходы и доходы. Эксперт советует начать с разбора ваших затрат по категориям: коммунальные платежи, аренда, платежи по кредитам, питание, такси, обслуживание автомобиля, развлечения, отдых и путешествия, детские кружки и дополнительные курсы, спорт и красота, расходы на лечение и так далее.

Аналогичная ситуация и с жилищным кредитом: если есть возможность, постарайтесь платить больше, чем требуется, чтобы уменьшить срок кредита или сумму платежа в следующие месяцы.

Если у вас появились свободные деньги, то постарайтесь досрочно погасить кредит, если таковой имеется. Если же кредитов несколько, то лучше расставить приоритеты и решить, какой стоит погасить первым.

Сегодня мир динамичен и очень быстро меняется. Чтобы стать лучшим из лучших, необходимо постоянно совершенствоваться и вкладывать деньги в личное образование, постоянно приумножая набор полезных компетенций и навыков. Причем проводить регулярный „апгрейд“ важно как для сотрудников компании, так и для частных специалистов.

О том, как потратить свои сбережения так, чтобы это не только помогало достигать поставленных целей, но и приносило максимальное удовольствие и пользу, рассказал президент инвестиционной платформы „ИнвойсКафе“ Геннадий Фофанов, сообщает „Рамблер“.

Инвестируйте с умом

Если вы планируете приумножить свой капитал, то здесь нужно начать с азов, а именно - с расширения своих базовых знаний в области финансов.

„Вы можете купить книгу или курс по финансовой грамотности, которые помогут вам лучше понять, что такое бюджетирование, инвестирование, кредитование и страхование. Это даст вам возможность четко сформулировать свои финансовые цели: как строить бюджет, как планировать крупные покупки и как регулярно откладывать деньги. Еще один вариант - это проконсультироваться с инвестиционным советником“, — рекомендует Фофанов.

Вкладывайте в свой комфорт

Мы часто забываем о том, что личный комфорт является неотъемлемой частью успеха. В погоне за престижной работой и улучшением своего финансового положения, не забывайте о главном - о себе и своем благополучии. Например, ремонт и обновление квартиры или дома может сделать ваше жилище более уютным и комфортным, что будет способствовать улучшению настроения и повышению качества жизни. Также можно потратить деньги на то, что необходимо для работы или учебы: качественный и производительный ноутбук, телефон с большим запасом памяти, комфортное кресло или хороший монитор.

Из неочевидных, но важных советов можно назвать следующее: постарайтесь больше баловать себя. Так, покупка качественных продуктов питания может помочь улучшить ваше здоровье и вкусовые привычки. Иногда имеет смысл платить больше за еду высокого качества, чтобы избежать негативных последствий для здоровья в будущем. То же относится и к покупке качественной одежды и обуви: ведь они объективно прослужат дольше и не потеряют своей внешней привлекательности. Кроме того, это может помочь улучшить ваш образ и повысить самооценку.

Занимайтесь своим здоровьем