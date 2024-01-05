Рецепты
05.01.2024, 08:15

Ученые нашли простой способ сделать кофе еще вкуснее

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ФОТО: Anna Tryhub | Shutterstock

Американские ученые из Университета Орегона нашли простой метод сделать такой популярный напиток, как кофе, еще вкуснее.

Специалисты выяснили, что для этого перед помолом в зерна следует добавить воду, пишет „Рамблер“.

Как сообщает CNN, в ходе эксперимента химики взяли несколько зерен разных видов и обжарили их в лабораторных условиях. Затем специалисты измерили статическое электричество в каждом образце после помола, размер частиц свежемолотого кофе, после чего продегустировали готовый бодрящий напиток.

Как оказалось, благодаря добавлению воды статическое электричество, которое образуется во время измельчения зерен, уменьшается. Из-за этого при заваривании кофе не образуются микрокомочки, что делает напиток значительно вкуснее.

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RusDelfi
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