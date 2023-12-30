Икра красная: чтобы деликатес стал украшением новогоднего стола, будьте внимательны при его покупке

На что обратить внимание, выбирая красную икру, можно ли в домашних условиях заморозить ее впрок и с чем подать на стол, узнавала „МК-Эстония“.

Народная мудрость гласит: „Если бутерброд падает икрой вниз, значит, жизнь удалась“.

Красная икра – продукт недешевый, и тем обиднее, если вдруг ошибешься с выбором: отправишь в рот аппетитнейший с виду бутерброд – а икра невкусная. Или твердая, не разгрызешь. Или, наоборот, слишком мягкая, будто давленая.

А выбрать хорошую икру – не так-то просто. Выбор-то все шире: и немецкая, и латвийская, и финская, и даже эстонская красная икра, а продавцов с каждым годом – все больше, и цены у всех разные. Как же не ошибиться и не переплатить?

В магазине и в интернете

Представители торговых сетей констатируют: перед Новым годом спрос на красную икру в Эстонии традиционно растет.

Яника Каттай, менеджер по категориям Prisma Peremarket, отмечает, что в конце года икры покупают намного больше, чем в обычное время.

„Это – один из ТОП-продуктов в предпраздничный период. Перед Рождеством и Новым годом продажи икры увеличиваются в 20-30 раз по сравнению с обычным временем, – делится Каттай. – Икру красной рыбы определенно можно назвать традиционным блюдом, которое люди хотят видеть на своем накрытом к торжеству столе“.

По ее словам, уже несколько лет особой популярностью пользуется икра радужной форели, которая продается на открытых прилавках, и покупатель может выбрать количество, которое ему подходит. Причем покупатели предпочитают именно развесную икру, а не упакованую в консервные банки продукцию.

„Мы очень внимательно следим за качеством рыбной икры, сроками поступления, процессом оттаивания, и уж точно не предлагаем на развес икру с истекшим сроком годности, – заверяет Каттай. – Ближе к Новому году появляются хорошие ценовые предложения, стоит прийти в магазин и посмотреть. В канун Нового года мы предлагаем икру форели, выращенную на Сааремаа, обычно по самой низкой цене“.