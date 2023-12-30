Икра красная: чтобы деликатес стал украшением новогоднего стола, будьте внимательны при его покупке(2)
Встречу Нового года трудно представить без яркого, нарядного, аппетитного бутерброда с красной икрой. У жителей Эстонии красная икра – одно из традиционных блюд на праздничном столе. И если в обычные дни многие из нас позволяют себе икру не так часто, как хотелось бы, то уж в праздник большинство хочет побаловать себя любимой закуской
На что обратить внимание, выбирая красную икру, можно ли в домашних условиях заморозить ее впрок и с чем подать на стол, узнавала „МК-Эстония“.
Народная мудрость гласит: „Если бутерброд падает икрой вниз, значит, жизнь удалась“.
Красная икра – продукт недешевый, и тем обиднее, если вдруг ошибешься с выбором: отправишь в рот аппетитнейший с виду бутерброд – а икра невкусная. Или твердая, не разгрызешь. Или, наоборот, слишком мягкая, будто давленая.
А выбрать хорошую икру – не так-то просто. Выбор-то все шире: и немецкая, и латвийская, и финская, и даже эстонская красная икра, а продавцов с каждым годом – все больше, и цены у всех разные. Как же не ошибиться и не переплатить?
В магазине и в интернете
Представители торговых сетей констатируют: перед Новым годом спрос на красную икру в Эстонии традиционно растет.
Яника Каттай, менеджер по категориям Prisma Peremarket, отмечает, что в конце года икры покупают намного больше, чем в обычное время.
„Это – один из ТОП-продуктов в предпраздничный период. Перед Рождеством и Новым годом продажи икры увеличиваются в 20-30 раз по сравнению с обычным временем, – делится Каттай. – Икру красной рыбы определенно можно назвать традиционным блюдом, которое люди хотят видеть на своем накрытом к торжеству столе“.
По ее словам, уже несколько лет особой популярностью пользуется икра радужной форели, которая продается на открытых прилавках, и покупатель может выбрать количество, которое ему подходит. Причем покупатели предпочитают именно развесную икру, а не упакованую в консервные банки продукцию.
„Мы очень внимательно следим за качеством рыбной икры, сроками поступления, процессом оттаивания, и уж точно не предлагаем на развес икру с истекшим сроком годности, – заверяет Каттай. – Ближе к Новому году появляются хорошие ценовые предложения, стоит прийти в магазин и посмотреть. В канун Нового года мы предлагаем икру форели, выращенную на Сааремаа, обычно по самой низкой цене“.
Марилин Юриссон, менеджер по закупкам Rimi Eesti, подтверждает, что красная икра – без сомнения, праздничная еда, связанная с Рождеством и Новым годом.
„Продажи всегда достигают своего пика в декабре, увеличиваясь в 5-6 раз по сравнению, например, с июнем, – говорит она. – Благодаря увеличению спроса
в декабре – больше предложений и шире выбор, чем, например, в середине лета, когда интерес к продукту скромнее. Очень популярна икра форели, как правило, в 100 граммовых банках по доступной цене. Икра форели бренда Sudrablinse – фаворит наших покупателей“.
Отвечая на вопрос, можно ли заморозить купленную на развес икру и так сохранить до Нового года – ведь икра по привлекательной цене может появляться в продаже в течение всего декабря – представители торговых сетей поясняют, что в магазинах можно купить икру, которая уже заморожена с использованием соответствующих технологий и условий, благодаря чему свойства продукта сохраняются именно такими, какими они должны быть.
При заморозке же икры в домашних условиях велика вероятность повреждения консистенции икринок: они могут лопнуть, и икра станет водянистой. Конечно, запретить кому-то замораживать дома икру нельзя, но это не рекомендуется – лучше все же дождаться хороших предложений перед самыми праздниками.
Часто покупатели интересуются: можно ли попробовать икру, которая продается в открытом виде, ведь покупать кота в мешке не хочется. Но представители торговых сетей в один голос говорят, что пробовать продукцию на месте в магазине возможно только в том случае, если для нее организована дегустация, а несанкционированная проба любого продукта в магазинах не допускается – по гигиеническим требованиям.
С каждым годом появляется все больше предложений о продаже икры и в социальных сетях, причем там, как правило, цены ниже магазинных и бесплатная доставка. У многих с годами уже сформировался круг постоянных покупателей.
„Мы привозим икру форели из Финляндии, купленную непосредственно у производителя, и продаем в соцсетях, – рассказывает Юлия, частное лицо-предприниматель. – Все документы у нас в порядке, а икра – отменного качества. Наши клиенты из года в год продолжают покупать наш товар и рекомендуют нас друзьям“.
Она утверждает, что обманывать покупателя, предлагая подделку или икру низкого качества по цене продукции премиум-класса, им абсолютно не выгодно: „Разочарованный клиент может написать гневное сообщение в группе по продаже, и репутация предпринимателя будет испорчена, поскольку никто не захочет рисковать и покупать у такого продавца. Объявления о продаже икры в ленте новостей следуют одно за другим, и можно выбрать торговца, у которого довольны все клиенты“.
Предприниматель рекомендует, прежде чем делать заказ, сравнить цены у нескольких продавцов, почитать отзывы и выбрать достойного доверия поставщика, который работает с красной икрой уж не первый год.
Ведь на этом рынке – высокая конкуренция, и цены обычно не „задирают“, чтобы не лишиться заработка.
Самая низкая цена за килограмм икры форели, которую удалось обнаружить в соцсети Фейсбук, составила 42 евро. Для сравнения: в одном из супермаркетов за кило икры форели просят уже 60 евро. Но одинакового ли качества эта икра – вопрос.
Как выбрать икру?
Красную икру ценят за нежный вкус, ее употребление полезно для здоровья. Но полезные свойства проявляются лишь тогда, когда продукт отличается высоким качеством и правильно хранится.
„Из нашего богатого выбора лососевой икры в ассортименте магазина можем
выделить тройку икорных лидеров: на первом месте по популярности у жителей Эстонии стоит икра горбуши, на втором месте – самая богатая аминокислотами икра кижуча с ее очень красивым бордовым цветом. Закрывает тройку лидеров икра форели“, – отмечают сотрудники отдела качества фирмы Avektra OÜ.
„В торговых сетях очень часто можно встретить красивую и привлекательную сухую икру, практически без жидкости в банке или с минимальным ее количеством, – отмечают специалисты. – Такую икру мы тоже рекомендуем покупать с осторожностью. Сухая икра показывает, что оболочка зерна может быть очень твердой, такие икринки часто просто невозможно раскусить“.
Условия и срок хранения продукта после вскрытия, указанные на упаковке, нужно обязательно соблюдать и не употреблять икру после истечения указанного срока.
Что должно насторожить?
После вскрытия банки, по словам экспертов, должен чувствоваться естественный запах икры. Продукт с резким неприятным запахом употреблять нельзя, следует обратиться к продавцу за разъяснениями.
Консистенция икры должна быть однородной, незначительное количество лопнувших зерен в банке допускается даже в икре первого сорта, но не в большом количестве. Если консистенция и запах продукта не вызвали подозрений, можно его попробовать.
Наличие посторонних привкусов (горький или очень сладкий вкус, резкий привкус рыбьего жира, большое содержание соли) говорит о том, что продукт в ваших руках – низкого качества.
Пять вопросов специалистам
Какая красная икра – лучшая?
Высшими сортами икры считаются икра кеты – за счет своей эффектности и крупных зерен, икра кижуча – как наиболее полезная из всех лососевых и икра горбуши – благодаря своим вкусовым качествам.
Почему иногда икра выглядит помятой в только что открытой банке?
Это абсолютно нормально для икры горбуши, кижуча, нерки, форели, но неприемлемо для первого сорта таких дорогих пород, как кета и чавыча (самые крупные из видов икры лососевых), однако по госту также допускается наличие мягкого зерна во втором и третьем сортах.
Твердые икринки, которые приходится разгрызать, – признак некачественной или даже поддельной икры?
Жесткая или очень упругая натуральная икра встречается довольно часто, это недозревшая икра. Производители, как правило, продают ее по сниженной цене – кулинары ее используют для украшений и сервировки блюд, ведь благодаря своей жесткости она долго не теряет привлекательного вида. Однако есть риск приобрести такую у непроверенных продавцов в интернете под видом продукта высокого качества.
Многие покупают икру в интернете. Часто на упаковке нет ни данных производителя, ни срока реализации – это опасно?
Скупой платит дважды, и рисковать здоровьем за краткий миг удовольствия не стоит. Покупайте только у проверенного продавца или производителя продукт,
который был изготовлен с соблюдением всех требований и стандартов к производству продуктов питания. В интернете могут выставить свой товар и продавцы, пренебрегающие элементарными правилами хранения продукта и, соответственно, придающие мало значения качеству продукта в целом.
И хорошо, если на память о напрасно потраченных деньгах останется лишь разочарование. Можно получить отравление, кишечные расстройства, оказаться в больнице и даже в реанимации, вплоть до летального исхода, ведь при нарушении условий хранения в консервах может развиться ботулизм.
Как долго может храниться красная икра?
Икра относится к скоропортящейся продукции, хранить ее нужно при низких температурах – минус 4–6 °С. При такой температуре и в герметичной стеклянной или жестяной упаковке икра может храниться до 12 месяцев. В пластиковой таре с герметично закрытой крышкой икру можно хранить не более трех недель. Самое удачное решение для хранения красной икры – стеклянная емкость, по причине ее безопасности и экологичности. Стекло не приводит к окислению морепродукта, к тому же не насыщает его посторонними запахами.
На что обратить внимание при покупке?
По словам экспертов, зачастую недобросовестный производитель пытается спрятать некачественный продукт в металлической или непрозрачной пластиковой банке, и здесь покупатель должен быть особенно внимательным.
Металлическая банка не должна быть вздутой, на ней не должно быть вмятин и ржавчины, а содержимое не должно булькать, если банку потрясти около уха (если слышен звук „бултыхания“, значит, внутри много жидкости).
Специалисты отдают предпочтение стеклянной таре, поскольку она позволяет как минимум видеть, что они покупают.
Для начала необходимо перевернуть банку с содержимым и посмотреть его консистенцию. Стандартом считается такая консистенция икры, когда содержимое банки растекается по стенкам в течение 4-8 секунд.
Основная часть икринок должна четко просматриваться в банке, они не должны быть абсолютно сухими и иметь ярко выраженных красных глазков внутри икорного ядра.
Икра в общей массе не должна быть темного цвета (за исключением икры кижуча, которая имеет очень темный цвет зерна). Остатков пленки ястыка и сгустков крови также быть не должно.
Пять вкусных новогодних блюд
Конечно, преимущественно икру употребляют с белым хлебом и маслом, делая восхитительные бутерброды. Но красная икра хороша и в других блюдах. Предлагаем попробовать еще несколько ярких закусок с использованием любимого деликатеса.
Яйца, фаршированные печенью трески с красной икрой
Потребуется: вареные яйца куриные – 6-8 шт., печень трески – 120 г, твердый сыр – 30 г, майонез – по желанию, икра красная – 100 г, зелень – при наличии.
В глубокую миску сложить печень трески, натертый на самой мелкой терке твердый сыр и желтки. Перемешать все до однородного состояния, можно
добавить немного любимого майонеза. Наполнить каждую половинку белка приготовленной начинкой, сверху на начинку положить по чайной ложке красной лососевой икры.
Тарталетки с икрой и творожным сыром
Потребуется: красная икра – 40 г, тарталетки – 8 шт., творог – 150 г, сметана – 30 мл, соль и перец – по вкусу.
В емкости смешайте творог любой жирности вместе со сметаной, солью и черным молотым перцем по вкусу в однородную массу. На блюдо для подачи выложите вафельные или песочные тарталетки. Наполните их творожным кремом с помощью обыкновенной десертной ложечки, оставьте немного места для икры. Поверх творожного слоя выложите икру. Украсьте тарталетки с икрой и творожным сыром листочками свежей зелени.
Закуска с красной икрой „Буржуйская“
Потребуется: шампиньоны свежие – 5 шт., сметана – 5 ч.л., красная икра – 5 ч.л., соль и черный перец – по вкусу, сок лимона – по вкусу.
Шампиньоны протереть чистой тканью от загрязнений или снять верхнюю кожицу. Выкрутить ножку. Внутри гриба немного посолить, поперчить и сбрызнуть лимонным соком. В каждую шляпку положить по чайной ложке сметаны, поверх сметаны – чайную ложку красной икры. Вот и всё!
Салат „Сытый Боцман“
Потребуется: красная рыба с/с – 200 г, кальмары – 150 г, яйцо – 3 шт., твердый сыр – около 50 г, икра красная – от 3 ст.л., майонез – до 3 ст.л.
Яйца для салата нужно сварить и охладить. Кальмаров нужно заранее разморозить и при необходимости очистить (пленку, внутренности). Поместить кальмаров в кипяток и варить 1-1,5 минуты. Затем сразу же извлечь, дать им остыть. Натереть сыр и яйца, нарезать кубиком слабосоленую красную рыбу и уже остывших кальмаров. Собрать салат слоями. Нижний слой – красная рыба, затем слой из яиц, который смажьте майонезом. Следующий слой – кальмары. Добавлять ли к ним майонез – дело вкуса. Посыпать тертым сыром. Добавить порцию красной икры, и салат готов.
Яичные блинчики с красной икрой и творожным сыром
Потребуется: икра лососевая – 80 г, творожный сыр – 200 г, сметана – 2-3 ст.л., укроп свежий – несколько веточек, яйцо куриное – 3 шт., мука – 3 ст.л., молоко – 100 г, сахар и соль – по вкусу, масло растительное – по потребности.
В глубокой миске смешать до однородности творожный сыр, сметану и свежий рубленый укроп, чуть посолить и поперчить. По желанию можно добавить пару капель лимонного сока
В отдельной миске смешать яйца с мукой, молоком, солью и сахаром до однородного состояния, дать тесту время постоять перед выпеканием блинов. Выпекать блинчики до слегка румяного цвета. Остывшие блинчики щедро смазать творожной начинкой, скрутить рулетом и отправить в холодильник минут на 30, чтобы начинка застыла и блинчики хорошо держали форму. Нарезать блинчики фигурно, украсить сверху красной икрой