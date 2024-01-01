Это не наденут стильные женщины: 12 главных антитрендов 2024 года
Недели моды проходят, а это значит, что на фоне новых тенденций особенно выделяются и антитренды, которые давно покинули дорожки подиумов. Вещи, которые еще вчера были в гардеробе практически каждой, сегодня теряют актуальность и тут же сменяются на новый крой, фасон и материалы.
Wday рассказывает о круговороте базовых моделей в моде и антитрендах, замену которым найти намного проще, чем вы думаете.
Шубы из натурального меха
Лаконичность и удобство — тренд этого года, и шуба из натурального меха ему явно не соответствует. Этот вызывающий и не самый комфортный как в носке, так и в уходе, элемент гардероба будет выглядеть старомодным и точно не впечатлит прохожих так, как в 90-е.
Достойным и более дешевым аналогом станут легкие свободные шубки из экомеха, которые не будут клонить к земле своим весом и добавят образу стильный акцент.
Объемные короткие пуховики с поясом
Приталенные вещи уже не в моде и точно не создадут „вау“-эффекта в глазах прохожих. На замену дутым пуховикам с широким ремнем приходят модели оверсайз миди и макси длины. Самое то для нашего климата, и образ они делают моднее и современнее.
Пальто до колена
Пальто — никогда не выходящая из моды классика в мире верхней одежды. Но и она имеет фасоны и крой, которые теряют актуальность и видоизменяются в соответствии с трендами. Так, например, длина до колена уступила свое место прямому пальто-макси, с которым намного проще составлять комбинации и в любом сочетании выглядеть со вкусом.
Узкий брючный костюм
Такой фасон был актуален в 2018 году, но сегодня узкие брюки и приталенные пиджаки уже потеряли популярность. Обтягивающим вещам, которые сковывают движения и подчеркивают как достоинства, так и недостатки фигуры, на замену пришел силуэт прямого кроя и кроп-жакеты. Последние, кстати, подчеркивают талию не хуже зауженных пиджаков.
Вязаные вещи
Яркие и крупные вязаные узоры постепенно покидают модный рынок. На их место приходит пряжа из натуральных волокон — например, льна, хлопка и бамбука. Позабудьте о платье-свитере крупной вязки и запаситесь трикотажем и более плотными фактурами — они точно не подведут.
Футболки с принтами
Мода на монохром уверенно проникает в наши жизни, где все меньше места ярким принтам. Базовые футболки свободного кроя в белом, черном, сером и бежевом цветах позволят составить стильные образы и комбинации как для повседневного выхода, так и для вечернего. А если все же хочется добавить образу акценты — на помощь придут модели с надписями и патчами.
Дубленки с белой меховой оторочкой
Коричневые и черные модели с контрастной светлой оторочкой также пополнили список антитрендов 2024 года. В моду входит отделка из альтернативного меха и монохромные дубленки прямого или асимметричного кроя в пастельных и даже ярких цветах.
Высокие шпильки с платформой
Тонкая высокая шпилька давно потеряла шарм и превратилась в безвкусицу. А если туфли с ней еще и на платформе, то модницы и вовсе без слез не взглянут. Другое дело — устойчивый массивный каблук или же грубые, но элегантные сапоги, с которыми можно бесконечно составлять комбинации и не мечтать поскорее добраться до дома, чтобы наконец их снять.
Угги
Да, угги невероятно удобная и теплая обувь, но они быстро приходят в негодность и заметно добавляют простоты аутфиту. На смену им пришли не менее комфортные казаки, сапоги со шнуровкой, обувь на массивной подошве и ботильоны. Это удобные, универсальные и стильные варианты, которые успешно заменят бесформенные угги и дутики.
Микро-сумочки
Тренд на практичность и удобство коснулся и сумок. Такие малышки, с трудом вмещающие даже картхолдер, тоже остались позади. А вот сумки средних размеров и шопперы, наоборот, сейчас в моде и помогают обладательнице взять с собой куда больше.
Телесные колготки
Неделя моды в Милане наглядно продемонстрировала, чем можно заменить этот однообразный предмет гардероба, как бы имитирующий вторую кожу, но такой заметный глазу. Яркие полупрозрачные колготки с узорами, черные, темно-коричневые и белые чулки совсем скоро заполонят улицы городов, навсегда оставив телесный капрон в прошлом.
Рюкзаки
Рюкзак с заклепками, конечно, намного вместительнее мини-сумочки и удобнее для носки, однако совершенно не вписывается в модные тенденции. Такой аксессуар лучше заменить на небольшую плечевую сумку или объемный тоут, которые будут выполнять все ту же функцию, только смотреться в разы актуальнее и современнее.