Это не наденут стильные женщины: 12 главных антитрендов 2024 года

Wday рассказывает о круговороте базовых моделей в моде и антитрендах, замену которым найти намного проще, чем вы думаете.

Шубы из натурального меха

Лаконичность и удобство — тренд этого года, и шуба из натурального меха ему явно не соответствует. Этот вызывающий и не самый комфортный как в носке, так и в уходе, элемент гардероба будет выглядеть старомодным и точно не впечатлит прохожих так, как в 90-е.

Достойным и более дешевым аналогом станут легкие свободные шубки из экомеха, которые не будут клонить к земле своим весом и добавят образу стильный акцент.

Объемные короткие пуховики с поясом

Приталенные вещи уже не в моде и точно не создадут „вау“-эффекта в глазах прохожих. На замену дутым пуховикам с широким ремнем приходят модели оверсайз миди и макси длины. Самое то для нашего климата, и образ они делают моднее и современнее.

Пальто до колена

Пальто — никогда не выходящая из моды классика в мире верхней одежды. Но и она имеет фасоны и крой, которые теряют актуальность и видоизменяются в соответствии с трендами. Так, например, длина до колена уступила свое место прямому пальто-макси, с которым намного проще составлять комбинации и в любом сочетании выглядеть со вкусом.

Узкий брючный костюм

Такой фасон был актуален в 2018 году, но сегодня узкие брюки и приталенные пиджаки уже потеряли популярность. Обтягивающим вещам, которые сковывают движения и подчеркивают как достоинства, так и недостатки фигуры, на замену пришел силуэт прямого кроя и кроп-жакеты. Последние, кстати, подчеркивают талию не хуже зауженных пиджаков.

Вязаные вещи

Яркие и крупные вязаные узоры постепенно покидают модный рынок. На их место приходит пряжа из натуральных волокон — например, льна, хлопка и бамбука. Позабудьте о платье-свитере крупной вязки и запаситесь трикотажем и более плотными фактурами — они точно не подведут.

Футболки с принтами