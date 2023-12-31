Психология
31.12.2023, 15:30

ТОП-10 | Самые распространенные новогодние обещания жителей Эстонии. А вы так делаете?

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ФОТО: Okrasiuk | Shutterstock

По данным международного исследования, проведённого Norstat в конце 2023 года, наиболее распространённые новогодние обещания жителей Эстонии — начать больше заниматься спортом, похудеть и перейти на более здоровое питание, а также больше жить сегодняшним моментом и быть более позитивным.

„Если всё, связанное со здоровьем и физической формой, и раньше было очень популярно, то в этом году в верхней части рейтинговой таблицы оказались также позитивный настрой, способность жить настоящим моментом и желание проводить больше времени с семьёй“, – прокомментировала результаты исследования руководитель Norstat Eesti Биргит Аасмяэ, по словам которой, 21% жителей Эстонии из числа тех, кто давали себе новогодние обещания, обещают жить более экологично, что во много раз больше, чем наши соседи в Финляндии и Латвии, где аналогичное обещание дали 5% и 6% соответственно.

40% респондентов из Эстонии и Литвы обещают себе в новом году начать больше заниматься спортом, а из Латвии – только 29%.

Употреблять меньше алкоголя в следующем году обещают 13% эстонцев, 15% финнов, 11% литовцев, 9% латышей и 5% шведов.

„В любом случае, все новогодние обещания полны оптимизма и позитива, и остаётся только надеяться, что все они сбудутся в новом году“, – сказала руководитель Norstat Eesti Биргит Аасмяэ.

ТОП-10 новогодних обещаний жителей Эстонии

  1. Я начну больше заниматься спортом.

  2. Я стану чаще и полнее жить в моменте.

  3. Я похудею.

  4. Я буду более позитивен.

  5. Я буду есть более здоровую пищу.

  6. Я буду жить более экологично.

  7. Я буду проводить больше времени со своей семьёй.

  8. Я стану меньше беспокоиться по мелочам.

  9. Я буду проводить меньше времени в социальных сетях.

  10. Я буду употреблять меньше алкоголя.

Опрос проводился в ноябре нынешнего года, в Эстонии на вопросы онлайн-анкеты ответили 834 человека.

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