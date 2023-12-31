ТОП-10 | Самые распространенные новогодние обещания жителей Эстонии. А вы так делаете?

„Если всё, связанное со здоровьем и физической формой, и раньше было очень популярно, то в этом году в верхней части рейтинговой таблицы оказались также позитивный настрой, способность жить настоящим моментом и желание проводить больше времени с семьёй“, – прокомментировала результаты исследования руководитель Norstat Eesti Биргит Аасмяэ, по словам которой, 21% жителей Эстонии из числа тех, кто давали себе новогодние обещания, обещают жить более экологично, что во много раз больше, чем наши соседи в Финляндии и Латвии, где аналогичное обещание дали 5% и 6% соответственно.