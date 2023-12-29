Лучшие салаты на Новый год 2024: 5 рецептов, которые вы точно полюбите

Эти салаты на Новый год 2024 обязательно понравятся гостям и всей семье. Предлагам 5 небанальных рецептов, среди которых вы обязательно найдете „свой“.

Салат с красной рыбой на Новый год

Это лучший салат на Новый год для любителей рыбы. Он отличается простотой приготовления и гармоничным сочетанием продуктов.

Ингредиенты:

красная рыба слабосоленая - 200 г;

твердый сыр - 50 г;

яйца - 3 шт.;

помидоры - 2 шт.;

майонез - 3 стол. л.;

зелень для украшения.

Отварите до готовности яйца. Сыр и яйца натрите на крупной терке, а помидоры и красную рыбу нарежьте одинаковыми не очень крупными кусочками. В салатницу выложите салат слоями: красная рыба, яйца, сыр, помидоры. Каждый слой кроме последнего смажьте майонезом. Салат можно подавать сразу, но если есть время, то лучше оставить его для пропитки на 2-3 часа в холодильнике.

Салат „Елка“ с киви на Новый год

Очень красивый и нарядный салат, который по форме напоминает елку.

Ингредиенты:

куриное филе - 200 г;

куриные яйца - 4 шт.;

яблоки кисло-сладкие - 1 крупное или 2 маленьких;

киви - 3 шт.;

твердый сыр - 100 г;

майонез по вкусу;

свежие ягоды или гранат для украшения.

Сварите куриное филе в подсоленной воде до готовности, а яйца отварите вкрутую. Курицу мелко нарежьте, яйца, сыр и очищенные яблоки натрите на терке, морковь по-корейски отожмите от жидкости, а киви нарежьте тонким полукругом.

На овальной тарелке выложите салат слоями в форме треугольника. Очередность слоев такая: курица, морковь по-корейски, майонез, яйца, майонез, яблоки, майонез, тертый сыр, киви. Бока салата также закройте киви.

Чтобы киви не обветрилось, накройте салат пищевой пленкой. Поставьте в холодильник настаиваться на 1 час. Перед подачей украсьте салат ягодами или зернами граната, как будто это елочные игрушки.

Салат с копченой курицей, ананасом и черносливом на Новый год

Вкусный салат на Новый год для любителей сочетания мяса с фруктами.

Ингредиенты: