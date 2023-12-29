Лучшие салаты на Новый год 2024: 5 рецептов, которые вы точно полюбите
Невозможно представить новогодний стол без праздничных салатов - именно они запоминаются лучше всего. Необязательно готовить банальные „Оливье“ и „Селедку под шубой“ - есть много оригинальных рецептов, пишет УНИАН.
Эти салаты на Новый год 2024 обязательно понравятся гостям и всей семье. Предлагам 5 небанальных рецептов, среди которых вы обязательно найдете „свой“.
Салат с красной рыбой на Новый год
Это лучший салат на Новый год для любителей рыбы. Он отличается простотой приготовления и гармоничным сочетанием продуктов.
Ингредиенты:
красная рыба слабосоленая - 200 г;
твердый сыр - 50 г;
яйца - 3 шт.;
помидоры - 2 шт.;
майонез - 3 стол. л.;
зелень для украшения.
Отварите до готовности яйца. Сыр и яйца натрите на крупной терке, а помидоры и красную рыбу нарежьте одинаковыми не очень крупными кусочками. В салатницу выложите салат слоями: красная рыба, яйца, сыр, помидоры. Каждый слой кроме последнего смажьте майонезом. Салат можно подавать сразу, но если есть время, то лучше оставить его для пропитки на 2-3 часа в холодильнике.
Салат „Елка“ с киви на Новый год
Очень красивый и нарядный салат, который по форме напоминает елку.
Ингредиенты:
куриное филе - 200 г;
куриные яйца - 4 шт.;
яблоки кисло-сладкие - 1 крупное или 2 маленьких;
киви - 3 шт.;
твердый сыр - 100 г;
майонез по вкусу;
свежие ягоды или гранат для украшения.
Сварите куриное филе в подсоленной воде до готовности, а яйца отварите вкрутую. Курицу мелко нарежьте, яйца, сыр и очищенные яблоки натрите на терке, морковь по-корейски отожмите от жидкости, а киви нарежьте тонким полукругом.
На овальной тарелке выложите салат слоями в форме треугольника. Очередность слоев такая: курица, морковь по-корейски, майонез, яйца, майонез, яблоки, майонез, тертый сыр, киви. Бока салата также закройте киви.
Чтобы киви не обветрилось, накройте салат пищевой пленкой. Поставьте в холодильник настаиваться на 1 час. Перед подачей украсьте салат ягодами или зернами граната, как будто это елочные игрушки.
Салат с копченой курицей, ананасом и черносливом на Новый год
Вкусный салат на Новый год для любителей сочетания мяса с фруктами.
Ингредиенты:
копченая курица - 400 г;
чернослив - 100 г;
консервированный ананас - 200 г;
твердый сыр - 200 г;
грецкие орехи - 80 г;
куриные яйца - 2 шт.;
шампиньоны - 300 г;
подсолнечное масло - 1 стол. л.;
майонез - 100 г.
Чернослив замочите в горячей воде на 20 минут и нарежьте. Яйца отварите вкрутую и остудите, затем нарежьте кубиком. Шампиньоны нарежьте небольшими пластинами и обжарьте 7-8 минут на подсолнечном масле. Копченую курицу и ананасы нарежьте кубиком. Сыр натрите на средней терке, а орехи мелко порубите.
В салатник выложите слоями курицу, ананасы, яйца, жареные грибы и чернослив, смазав каждый слой майонезом. Верх салата посыпьте тертым сыром и орехами.
Салат „Рождественский венок“
Очень красивый и праздничный слоеный салат на Новый год и Рождество, который можно украсить по своему вкусу.
Ингредиенты:
куриное филе - 600 г;
сладкий перец - 300 г;
маслины без косточки - 200 г;
чеснок - 2 зубч.;
сыр фета - 200 г;
майонез - 150 г;
оливковое масло - 1 стол. л.;
укроп - 100 г;
овощи для украшения - 20 г;
соль, перец по вкусу.
Курицу отварить до готовности (20 минут) в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиком. Сладкий перец помыть и очистить от косточек, выложить на противень для запекания и смазать оливковым маслом, а затем запечь в духовке до мягкости (20-30 минут). Если духовки нет, то можно просто пожарить перцы. Нарезать остывший перец тонкой соломкой.
Маслины нарезать кольцами. Чеснок пропустить через пресс, добавить к фете и размять сыр вилкой в однородную массу.
Выложите салат слоями в форме кольца. Для этого посередине круглой тарелки поставьте стакан и соберите вокруг него салат слоями: вареная курица, перец, маслины и фета с чесноком. Каждый слой смажьте майонезом. Плотно выложите верх салата измельченным укропом, чтобы он был похож на рождественский венок. Достаньте стакан из центра салата и украсьте блюдо по вкусу.
Салат с тунцом на Новый год
Этот быстрый салат на Новый год 2024 можно приготовить всего за 20 минут, пока варятся и остывают яйца.
Ингредиенты для салата:
консервированный тунец - 180 г;
салатная смесь - 200 г;
яйца - 4 шт.;
консервированные оливки без косточек - 200 г;
красный лук - 1 шт.;
помидоры черри - 6 шт.;
подсолнечные семена - 30 г.
Ингредиенты для заправки:
горчица в зернах - 1 стол. л.;
оливковое масло - 3 стол. л.;
мед - 1 чайн. л.;
соль, перец по вкусу.
Отварите до готовности яйца и нарежьте четвертинками, а мытые черри разрежьте пополам. С тунца слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Листья для салата порвите руками, оливки нарежьте кольцами, а лук - тонкими полукольцами.
В глубокой салатнице смешайте ингреденты на салат без майонеза на Новый год. Продукты для заправки соедините и полейте салат. Посыпьте блюдо семечками, посолите и поперчите по вкусу.