Рецепты
29.12.2023, 12:00

Лучшие салаты на Новый год 2024: 5 рецептов, которые вы точно полюбите

 
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ФОТО: svetlanabalyn | Shutterstock

Невозможно представить новогодний стол без праздничных салатов - именно они запоминаются лучше всего. Необязательно готовить банальные „Оливье“ и „Селедку под шубой“ - есть много оригинальных рецептов, пишет УНИАН.

Эти салаты на Новый год 2024 обязательно понравятся гостям и всей семье. Предлагам 5 небанальных рецептов, среди которых вы обязательно найдете „свой“.

Салат с красной рыбой на Новый год

Это лучший салат на Новый год для любителей рыбы. Он отличается простотой приготовления и гармоничным сочетанием продуктов.

Ингредиенты:

  • красная рыба слабосоленая - 200 г;

  • твердый сыр - 50 г;

  • яйца - 3 шт.;

  • помидоры - 2 шт.;

  • майонез - 3 стол. л.;

  • зелень для украшения.

Отварите до готовности яйца. Сыр и яйца натрите на крупной терке, а помидоры и красную рыбу нарежьте одинаковыми не очень крупными кусочками. В салатницу выложите салат слоями: красная рыба, яйца, сыр, помидоры. Каждый слой кроме последнего смажьте майонезом. Салат можно подавать сразу, но если есть время, то лучше оставить его для пропитки на 2-3 часа в холодильнике.

Салат „Елка“ с киви на Новый год

Очень красивый и нарядный салат, который по форме напоминает елку.

Ингредиенты:

  • куриное филе - 200 г;

  • куриные яйца - 4 шт.;

  • яблоки кисло-сладкие - 1 крупное или 2 маленьких;

  • киви - 3 шт.;

  • твердый сыр - 100 г;

  • майонез по вкусу;

  • свежие ягоды или гранат для украшения.

Сварите куриное филе в подсоленной воде до готовности, а яйца отварите вкрутую. Курицу мелко нарежьте, яйца, сыр и очищенные яблоки натрите на терке, морковь по-корейски отожмите от жидкости, а киви нарежьте тонким полукругом.

На овальной тарелке выложите салат слоями в форме треугольника. Очередность слоев такая: курица, морковь по-корейски, майонез, яйца, майонез, яблоки, майонез, тертый сыр, киви. Бока салата также закройте киви.

Чтобы киви не обветрилось, накройте салат пищевой пленкой. Поставьте в холодильник настаиваться на 1 час. Перед подачей украсьте салат ягодами или зернами граната, как будто это елочные игрушки.

Салат с копченой курицей, ананасом и черносливом на Новый год

Вкусный салат на Новый год для любителей сочетания мяса с фруктами.

Ингредиенты:

  • копченая курица - 400 г;

  • чернослив - 100 г;

  • консервированный ананас - 200 г;

  • твердый сыр - 200 г;

  • грецкие орехи - 80 г;

  • куриные яйца - 2 шт.;

  • шампиньоны - 300 г;

  • подсолнечное масло - 1 стол. л.;

  • майонез - 100 г.

Чернослив замочите в горячей воде на 20 минут и нарежьте. Яйца отварите вкрутую и остудите, затем нарежьте кубиком. Шампиньоны нарежьте небольшими пластинами и обжарьте 7-8 минут на подсолнечном масле. Копченую курицу и ананасы нарежьте кубиком. Сыр натрите на средней терке, а орехи мелко порубите.

В салатник выложите слоями курицу, ананасы, яйца, жареные грибы и чернослив, смазав каждый слой майонезом. Верх салата посыпьте тертым сыром и орехами.

Салат „Рождественский венок“

Очень красивый и праздничный слоеный салат на Новый год и Рождество, который можно украсить по своему вкусу.

Ингредиенты:

  • куриное филе - 600 г;

  • сладкий перец - 300 г;

  • маслины без косточки - 200 г;

  • чеснок - 2 зубч.;

  • сыр фета - 200 г;

  • майонез - 150 г;

  • оливковое масло - 1 стол. л.;

  • укроп - 100 г;

  • овощи для украшения - 20 г;

  • соль, перец по вкусу.

Курицу отварить до готовности (20 минут) в подсоленной воде, остудить и нарезать кубиком. Сладкий перец помыть и очистить от косточек, выложить на противень для запекания и смазать оливковым маслом, а затем запечь в духовке до мягкости (20-30 минут). Если духовки нет, то можно просто пожарить перцы. Нарезать остывший перец тонкой соломкой.

Маслины нарезать кольцами. Чеснок пропустить через пресс, добавить к фете и размять сыр вилкой в однородную массу.

Выложите салат слоями в форме кольца. Для этого посередине круглой тарелки поставьте стакан и соберите вокруг него салат слоями: вареная курица, перец, маслины и фета с чесноком. Каждый слой смажьте майонезом. Плотно выложите верх салата измельченным укропом, чтобы он был похож на рождественский венок. Достаньте стакан из центра салата и украсьте блюдо по вкусу.

Салат с тунцом на Новый год

Этот быстрый салат на Новый год 2024 можно приготовить всего за 20 минут, пока варятся и остывают яйца.

Ингредиенты для салата:

  • консервированный тунец - 180 г;

  • салатная смесь - 200 г;

  • яйца - 4 шт.;

  • консервированные оливки без косточек - 200 г;

  • красный лук - 1 шт.;

  • помидоры черри - 6 шт.;

  • подсолнечные семена - 30 г.

Ингредиенты для заправки:

  • горчица в зернах - 1 стол. л.;

  • оливковое масло - 3 стол. л.;

  • мед - 1 чайн. л.;

  • соль, перец по вкусу.

Отварите до готовности яйца и нарежьте четвертинками, а мытые черри разрежьте пополам. С тунца слейте жидкость и разомните рыбу вилкой. Листья для салата порвите руками, оливки нарежьте кольцами, а лук - тонкими полукольцами.

В глубокой салатнице смешайте ингреденты на салат без майонеза на Новый год. Продукты для заправки соедините и полейте салат. Посыпьте блюдо семечками, посолите и поперчите по вкусу.

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