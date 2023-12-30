РЕЦЕПТ | 3 простых и быстрых блюда для новогоднего стола

В то время как одни люди посвящают все 31 декабря приготовлению праздничных блюд, другие хотят как можно меньше времени проводить у плиты. Если вы относитесь ко второй категории, присмотритесь к рецептам из этой подборки –приготовление этих блюд потребует минимум времени, но при этом вы точно не останетесь голодны, пишет „Рамблер“.