Ученые назвали цвет, делающий женщин на 70% привлекательнее

О том, какой цвет прибавляет шарма женщинам, сообщил DailyMail.

Немецкие ученые провели исследование, показав 120 мужчинам в возрасте от 20 до 53 лет два снимка одной и той же женщины в возрасте 20 лет на белом и красном фонах. Точно такие же манипуляции проделали с фотографией женщины 50 лет, пережившей менопаузу.

Мужчины видели снимки в течение пяти секунд, а затем попросили оценить сексуальную привлекательность героини на фотографии.

Молодая женщина на белом фоне получила 3,44 балла и 5,91 на красном от молодых участников эксперимента. Таким образом красный цвет повысил привлекательность 20-летней девушки на 70%.

Пожилые мужчины оценили снимок молодой женщины на красном фоне в 4,89 балла. На белом — 4,24.

От молодых мужчин пожилая женщина получила одинаковое количество баллов, независимо от цвета фона. В обоих случаях ее ценили на 2,22 балла. От мужчин в возрасте ей досталось 3,92 за снимок на красном фоне и 4,22 за тот, что на белом. Из этого следует, что красный цвет не сделал ее интереснее для своих ровесников, а значит, он не может повлиять на влечение мужчины к женщине. Однако ученые нашли более точное объяснение полученным данным.

„Может быть, что красный цвет воспринимается как сигнал к женской овуляции, а наша пожилая [женщина] явно находится в менопаузе, поэтому красный цвет не является действительным сигналом“, — предполагают исследователи.

Ученые пришли к выводу, что красный цвет все же может повысить женскую привлекательность.