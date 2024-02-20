Научиться любить: что делать, если женщина считает себя некрасивой

Как известно, с течением времени стандарты красоты претерпевают серьезные изменения. Часто представительницы прекрасного пола сравнивают себя с определенными шаблонами и начинают чувствовать неуверенность, если сильно отличаются от выбранного „образца“. При этом женщина, которая считает себя некрасивой, может глубоко погрязнуть в затяжной депрессии. О том, что делать в такой ситуации, рассказывает женский журнал „Клео“.

ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ

В первую очередь, нужно проанализировать истоки такого отношения к себе. Определите, с какими конкретно представительницами прекрасного пола вы себя сравниваете. Какие ваши черты кажутся вам недостаточно привлекательными. Для того чтобы начать излечение, сначала можно полностью погрузиться в критику себя и своей внешности. Лучше всего прописать появившиеся мысли на бумаге, для того чтобы в дальнейшем их можно было проанализировать.

ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ЦЕННОСТЯМИ

Затем нужно четко определиться с вашими ценностями по жизни. Не забывайте, что привлекательная внешность – ресурс, который очень быстро расходуется. Намного важнее, чего человек сумел добиться в жизни, какие люди его окружают и как оценивают. Возможности человека безграничны. Вы всегда можете активно заняться спортом, прокачать свою фигуру и внешность. Однако постарайтесь четко определить, в какой конкретно сфере вы хотите достигнуть высот. Надежность, стабильность, умение любить – эти качества зачастую намного важнее, привлекательнее и „красивее“, чем всего лишь смазливое личико. Будьте уверены, эта истина хорошо известна и мужчинам, особенно тем, кто постарше.

РАЗВИТИЕ

Красота – понятие относительное. Особым магнетизмом и привлекательностью обладают успешные по жизни люди. Возможно, вам пора подыскать новое хобби, в котором вы сумеете реализовать свой потенциал или сменить трудовую сферу. Успешная уверенная в себе женщина всегда вызывает восхищение у окружающих – вне зависимости от того, есть ли у нее пара лишних килограммов.

ПОХВАЛА

Наверняка вы встречались в жизни с женщинами, которые, несмотря на не совсем правильные черты лица или пышные формы, выглядели очень притягательно и буквально сводили мужчин с ума. Все дело в том, насколько вы уверены в себе и своей привлекательности. Часто секрет уверенности заключается в умении подчеркивать свои сильные стороны и хвалить себя. Именно поэтому детей очень важно подбадривать и показывать значимость каждого их достижения. Если в детстве у вас с этим были проблемы, не поздно исправить ситуацию. Вы можете сами хвалить себя за достигнутые успехи. Это поможет стать более уверенной, полюбить себя, почувствовать свою привлекательность и начать излучать позитивную энергетику, которая привлекает представителей обоих полов.