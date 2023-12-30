Новый год в одиночестве: как создать себе праздник?

Под Новый год люди подводят итоги, строят планы, ставят себе новые цели и загадывают желания на будущее. В личной жизни многие также хотят навести порядок: закрыть старые двери, начать новые отношения и встретить бой курантов в компании любимого человека. Согласитесь, что быть в это волшебное время в одиночестве совсем не хочется! А связано это не только со стереотипами мышления, но и с зимней погодой, то есть с физиологией. Почему же мы так хотим встретить Новый год с кем-то и что делать, если ничего не остается, как встречать его в одиночестве?

Почему в Новый год нам хочется быть в компании?

Стереотипы

Здесь все просто! Считается, что Новый год — праздник семейный, ну а если семьи пока или уже нет, то праздник вроде бы не тот. Это впечатление усиливается предпраздничной индустрией подарков. Елки, мандарины, подарки в блестящих обертках, специальные предложения от магазинов, обсуждения в соцсетях — буквально все говорит человеку, который находится в свободном статусе, что он как бы… одинок! Вот большинство и старается пристроиться для встречи Нового года хоть в какую-то компанию, чтобы не прослыть неудачницей Бриджет Джонс. Ну и все же мы существа социальные, нам нужны люди вокруг.

Погода и питание

Недостаток солнца, хмурое небо, короткий световой день, холодная погода, снег и вьюга только усиливают ощущение одиночества. Хочется прижаться к кому-то под теплым пледом и лежать около наряженной, мигающей огоньками, елочки, сохранять тепло и энергию. Это помогает выработке важных гормонов, которые влияют на настроение и желание двигаться, работать и добиваться успехов. Опять же стимулируют желание развиваться, наряжаться и следить за собой. Также летом мы питаемся разнообразнее — у нас под рукой больше овощей, фруктов и ягод, а это влияет на кишечную микрофлору. Именно в кишечнике синтезируется часть важных веществ, отвечающих за настроение. Поэтому мы инстинктивно стараемся „добрать“ его другими способами.

Что делать, если вы все же остаетесь на Новый год в одиночестве?