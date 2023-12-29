Не ждать боя курантов: 5 реальных шагов, которые помогут реализовать мечты

Шаг 1: Составьте список желаний

Начать реализацию своих желаний необходимо с составления списка. Выпишите на бумагу все, что есть в голове — то, о чем мечтаете, и что хотели бы получить. Чем больше желаний напишите, тем большее количество из них осуществится. Не отчаивайтесь, если не получится придумать сразу много желаний. Большинство из нас не знает, чего хочет на самом деле, поэтому составить список из 30-40 пунктов по-настоящему сложная задача.

Используйте инструмент, который называется „колесо баланса“. Такое „колесо“ включает в себя 12 сфер: здоровье, семья, работа, отношения, любовь, хобби, финансы, саморазвитие, окружение, внешность, отдых и яркость жизни.

Распределите свои желания по сферам этого колеса, написав по каждой 8-10 пунктов. Если в какой-то из них не получится придумать необходимое количество желаний, задавайте себе вопросы: „Что я хочу иметь?“ или „Что я хочу уметь, чтобы иметь то, что написано в первом пункте?“. Такой прием поможет написать истинные цели. А вопросы „Что я хочу сделать раз в жизни?“ и „Что я хочу делать каждый день?“ помогут прокачать умение мечтать и натолкнут на идеи для списка желаний.

Шаг 2: Проверьте мечты на истинность

Все желания, которые есть в списке, необходимо проверить на истинность. Это позволит понять, действительно ли они ваши или навязаны извне.

Вокруг много информационного шума, особенно в соцсетях. И иногда кажется, что мы хотим жить так, как блогеры или знакомые, транслирующие красивую картинку. Мы неосознанно присваиваем себе чужие желания. Но когда начинаем идти к их выполнению, встречаемся с трудностями или непреодолимыми препятствиями. А зачастую усилия вообще не приносят никакого результата. Мы тратим время, деньги, эмоции, здоровье, но это приводит только к разочарованию. Цель не достигнута, да и сил на ее достижение больше нет. Такое случается, когда мечты не зажигают. Они навязаны и не являются истинными.