Не ждать боя курантов: 5 реальных шагов, которые помогут реализовать мечты
Все мы с нетерпением ждем новогодней ночи, чтобы под бой курантов загадать свое самое заветное желание. И искренне верим, что волшебство Нового года поможет нам его реализовать. Но иногда праздничной магии бывает недостаточно. О том, какие шаги предпринять, чтобы желания сбывались независимо от дней календаря, „Еве“ рассказала маркетолог, бизнес-наставник и экономист Людмила Хозина.
Шаг 1: Составьте список желаний
Начать реализацию своих желаний необходимо с составления списка. Выпишите на бумагу все, что есть в голове — то, о чем мечтаете, и что хотели бы получить. Чем больше желаний напишите, тем большее количество из них осуществится. Не отчаивайтесь, если не получится придумать сразу много желаний. Большинство из нас не знает, чего хочет на самом деле, поэтому составить список из 30-40 пунктов по-настоящему сложная задача.
Используйте инструмент, который называется „колесо баланса“. Такое „колесо“ включает в себя 12 сфер: здоровье, семья, работа, отношения, любовь, хобби, финансы, саморазвитие, окружение, внешность, отдых и яркость жизни.
Распределите свои желания по сферам этого колеса, написав по каждой 8-10 пунктов. Если в какой-то из них не получится придумать необходимое количество желаний, задавайте себе вопросы: „Что я хочу иметь?“ или „Что я хочу уметь, чтобы иметь то, что написано в первом пункте?“. Такой прием поможет написать истинные цели. А вопросы „Что я хочу сделать раз в жизни?“ и „Что я хочу делать каждый день?“ помогут прокачать умение мечтать и натолкнут на идеи для списка желаний.
Шаг 2: Проверьте мечты на истинность
Все желания, которые есть в списке, необходимо проверить на истинность. Это позволит понять, действительно ли они ваши или навязаны извне.
Вокруг много информационного шума, особенно в соцсетях. И иногда кажется, что мы хотим жить так, как блогеры или знакомые, транслирующие красивую картинку. Мы неосознанно присваиваем себе чужие желания. Но когда начинаем идти к их выполнению, встречаемся с трудностями или непреодолимыми препятствиями. А зачастую усилия вообще не приносят никакого результата. Мы тратим время, деньги, эмоции, здоровье, но это приводит только к разочарованию. Цель не достигнута, да и сил на ее достижение больше нет. Такое случается, когда мечты не зажигают. Они навязаны и не являются истинными.
Чтобы этого избежать, возьмите список желаний, перечитайте цели и посмотрите, как они звучат — вашим или чужим голосом. Чтобы это узнать, представьте, что желание исполнилось. Если чувствуете радость, счастье — желание истинное. Если нет, почувствуете дискомфорт. Важно уметь слушать и понимать себя, чтобы не тратить ресурсы на реализацию ложных или навязанных целей.
Шаг 3: Правильно формулируйте желания
После того, как определитесь с истинными желаниями, важно научиться правильно их формулировать. Для этого соблюдайте следующие правила:
1. Пишите желания от первого лица
Это важно, потому что все мечты должны быть про вас, а не про кого-то другого. Например, „Муж дарит цветы“ — неправильно. Верная формулировка звучит так: „Я получаю цветы в подарок от мужа“.
2. Формулируйте в настоящем времени
Пишите желания так, как будто они уже сбылись. Например: „Я провела отпуск в Мексике“, „Я получила повышение и работаю начальником отдела“, „Я купила туфли Celine“. Задача — обмануть свой мозг. Для этого все желания должны быть в настоящем времени. Пошлите мозгу сигнал, что мечты уже сбылись. И никогда не используйте частицу „не“, потому что мозг ее не воспринимает. Загадав желание с отрицанием, вы можете его „перевернуть“. Например, „Я не имею проблем с коллегами на работе“ может превратиться в „Я имею проблемы с коллегами на работе“. Лучше напишите так: „У меня на работе прекрасные отношения с коллегами“.
3. Не ограничиваете варианты
Наши желания могут прийти к нам из разных источников: в качестве покупки, подарка, выигрыша. Не ограничиваетесь установкой „Я купила“. Вместо это напишите: „Я получила“. Такая формулировка предполагает всевозможные варианты исполнения желания.
4. Давайте больше деталей
Чем конкретнее желание, тем выше вероятность, что оно осуществится. Например, „Я полетела отдыхать бизнес-классом Emirates на Мальдивы в отель „Four Seasons“. Чем больше деталей вы пропишете, тем точнее исполнится мечта.
5. Пишите на бумаге от руки
Записанные от руки желания обладают гораздо большей силой, чем те, что остаются в ваших мыслях или телефонной заметке.
Шаг 4: Фокусируйтесь и действуйте
Для того чтобы желания сбылись, недостаточно записать их, даже с учетом выше обозначенных правил. Если не прилагать усилия, то маловероятен полет на Мальдивы или покупка новой машины. Каждый день напоминайте себе, куда идете, помните о мечте и выполняйте действия для ее осуществления.
Если ваше желание „большое“, то подступиться, чтобы начать его реализовывать, бывает страшно. Разбейте путь на множество мелких шагов — это поможет преодолеть сопротивление мозга к выполнению действий.
Не ждите идеальных условий. Отключите перфекционизм и делайте шаги хотя бы „на двоечку“, но ежедневно.
Не относитесь к задаче серьезно. Какая бы мечта перед вами не стояла, относитесь к ней, как к игре. Отключите важность, тогда путь к исполнению мечты станет гораздо проще.
Чем больше новых действий, тем больше возможностей. Общайтесь, встречаетесь с новыми людьми, знакомьтесь и не бойтесь открыто говорить о своих желаниях. Иногда их реализация может прийти оттуда, откуда вы совсем не ожидали. Не верьте предрассудкам и не скрывайте свои мечты. Чем больше людей будут знать о них, тем больше возможностей будет для их реализации. Вспомните „теорию шести рукопожатий“.
Шаг 5: Благодарите себя
Важно радовать себя за те результаты, которых удалось достичь на пути к мечте.
Верьте в себя и не позволяйте другим людям обесценивать ваши результаты.
Обязательно радуйте себя каждый день! Радость — топливо для ежедневных действий, которые помогают вам достичь своей мечты. Составьте список, минимум из двадцати пунктов, что приносит радость, и каждый день реализуйте по три пункта из этого списка.
Обязательно наградите себя по достижению цели или мечты. Если вы этого не сделаете, в будущем мозг не будет давать энергию на реализацию новой цели. Не экономьте на себе, не скупитесь на подарок, ведь энергия, которую вы получите, позволит вам осуществить еще множество желаний.
Не ждите Нового года, чтобы начать исполнять свои мечты! Составьте список желаний уже сегодня. Прилагайте усилия к их осуществлению, и очень скоро получите то, о чем раньше не могли даже мечтать.