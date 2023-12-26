Как не надо носить джинсы зимой: 5 ошибок
Даже с такой универсальной вещью, как джинсы, все не очень просто, пишет „Леди“.
Носить укороченные джинсы без носков
Знаете, что сейчас считается самым стильным? Комфорт. Так что зимой держим ноги в тепле, подбирая к любимым укороченным джинсам веселые плотные носки или колготки или высокие ботинки.
Сочетать скинни с сапогами-гольфами
В первую очередь скажем, что носить или не носить скинни в последние несколько сезонов, – сам по себе большой вопрос. Модель успела многим полюбиться, а потом резко устареть и уступить место в главных трендах многообразию широких моделей.
Но если вы настолько влюблены в облегающие джинсы, что только они милы вашему сердцу, независимо от тенденций и множества новых моделей, все-таки скажем, что сочетать их с тонкими высокими сапогами-гольфами (этакими ботфортами, которые сами по себе форму не держат), точно не стоит – это максимально неактуально и антистильно.
Выбирать джинсы из тонкой ткани
Поспорить с тем, что джинсы – вещь универсальная и подходящая для любого сезона, сложно. И все-таки есть некоторые экземпляры, которые стоит носить только в определенную погоду.
Мы говорим о тонкости ткани – легкие модели из хлопка, которые не держат форму, для зимы точно не подойдут. Чаще всего производители выбирают такой материал для экономии, и тепло в них точно не будет. А через облегающие модели проступят и швы от колготок, и резинки носков.
Утеплять рваные джинсы с плотными колготками
Джинсы с дырками снова вернулись в тренды, но все-таки суровой зиме такая тенденция точно не подходит.
Носить такие джинсы сами по себе – идея плохая, ведь вы замерзнете, а открытые места могут и вовсе обморозиться. Сочетать их с колготками – не лучше уже в плане стиля: это смотрится плохо.
Какой выход? Если очень хочется, выберите широкие джинсы с разрезами и сочетайте их с высокими шерстяными гольфами и длинной верхней одеждой. В помещении гольфы и пальто можно снять.
Ну или просто подождите весны, а для зимы выберите плотные модели без дырок.
Заправлять джинсы с узкую обувь
Несколько лет назад стилисты все как один твердили, что заправлять джинсы и брюки в сапоги – чуть ли не смертный грех. Сейчас все спокойно это делают, правда, несколько нюансов все-таки остается.
Заправлять стоит только в меру узкие джинсы – например, те же скинни или „мамсы“.
Обувь, которую вы выбираете, не должна быть слишком узкой, иначе образуются некрасивые складки, да и вам едва ли будет удобно.
Выберите соответствующую обувь: например, узкие сапоги, которые не держат форму, в сочетании с заправленными джинсами (особенно в цвет) могут создать впечатление плотных колготок, которые просто „не сели“.
То же самое может случиться и с сапогами на тонкой подошве – смело выбирайте зимнюю обувь на небольшой устойчивой платформе, это и стильно, и тепло.
А еще внимательно следите за коррекцией фигуры – сапоги неправильной длины запросто могут визуально укоротить ноги и расставить неправильные акценты.