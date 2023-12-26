Как не надо носить джинсы зимой: 5 ошибок

Носить укороченные джинсы без носков

Знаете, что сейчас считается самым стильным? Комфорт. Так что зимой держим ноги в тепле, подбирая к любимым укороченным джинсам веселые плотные носки или колготки или высокие ботинки.

Сочетать скинни с сапогами-гольфами

В первую очередь скажем, что носить или не носить скинни в последние несколько сезонов, – сам по себе большой вопрос. Модель успела многим полюбиться, а потом резко устареть и уступить место в главных трендах многообразию широких моделей.

Но если вы настолько влюблены в облегающие джинсы, что только они милы вашему сердцу, независимо от тенденций и множества новых моделей, все-таки скажем, что сочетать их с тонкими высокими сапогами-гольфами (этакими ботфортами, которые сами по себе форму не держат), точно не стоит – это максимально неактуально и антистильно.

Выбирать джинсы из тонкой ткани

Поспорить с тем, что джинсы – вещь универсальная и подходящая для любого сезона, сложно. И все-таки есть некоторые экземпляры, которые стоит носить только в определенную погоду.

Мы говорим о тонкости ткани – легкие модели из хлопка, которые не держат форму, для зимы точно не подойдут. Чаще всего производители выбирают такой материал для экономии, и тепло в них точно не будет. А через облегающие модели проступят и швы от колготок, и резинки носков.

Утеплять рваные джинсы с плотными колготками

Джинсы с дырками снова вернулись в тренды, но все-таки суровой зиме такая тенденция точно не подходит.

Носить такие джинсы сами по себе – идея плохая, ведь вы замерзнете, а открытые места могут и вовсе обморозиться. Сочетать их с колготками – не лучше уже в плане стиля: это смотрится плохо.

Какой выход? Если очень хочется, выберите широкие джинсы с разрезами и сочетайте их с высокими шерстяными гольфами и длинной верхней одеждой. В помещении гольфы и пальто можно снять.

Ну или просто подождите весны, а для зимы выберите плотные модели без дырок.

Заправлять джинсы с узкую обувь