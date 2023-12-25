Главные антитренды зимы 2024: отложите это подальше

Парка с цветным мехом

Пожалуй, главный антитренд в верхней одежде – такие парки мы носили в начале и середины десятых, а особым шиком считались неестественно окрашенные меховые воротники, например, розовые или салатовые.

Парки в принципе сейчас видоизменились, а длина курток выше колена выглядит актуально, только когда это намеренно укороченные модели.

Что носить вместо: современные парки ниже колена – можно выбрать матовые варианты (на фото выше). Мех на капюшонах сейчас в принципе не актуален, но если вам хочется чего-то такого, примерьте вернувшиеся в моду меховые шапки.

Объемный снуд крупной вязки

Снуды – это шарфы-хомуты, у которых нет начала или конца. Они ворвались в моду одновременно с парками из прошлого пункта, но особо функциональными не были – из-за объемного кроя и крупной вязки такие изделия легко пропускали ветер и едва ли согревали.

Сегодня снуды снова в моде, но формат совершенно другой – или это узкие воротники, утепленные овчиной или искусственными материалами, или же это капоры – один из самых модных аксессуаров этой зимы.

Что носить вместо: если капоры или балаклавы вам не по вкусу, и вы ищете что-то акцентное и вязаное, советуем присмотреться к важному тренду этой зимы – объемным и очень длинным шарфам. Они могут быть любых оттенков – от базы до вырви глаз, а также с длинной бахромой или без.

Одинаковые шапка и шарф

Красная шапка и красный шарф – в нулевых модницы носили только комплекты, потому что как же иначе? А вот так – сегодня одноцветный комплект, особенно дополненный сумочкой такого же оттенка или обувью (или всем сразу) выглядит старомодно.

Не бойтесь эклектики – играйте не только с цветами, но и с фактурой.

Что носить вместо: присмотреться к шапке и шарфу разных цветов или же заменить комплект на капор или съемный капюшон.

Меховые помпоны

Мода на помпоны очень нестабильна – в прошлом году они были в тренде в самом разном исполнении, а этой зимой меховые шарики и, тем более, хвостики стилисты призывают не носить.