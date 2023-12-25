Главные антитренды зимы 2024: отложите это подальше
Многие говорят о том, что антитрендов становится все меньше, а тренды замедляются. Это правда, но все же остаются вещи, которые выглядят несовременно и совершенно не актуально. Пять таких вещей как раз собрали редакторы „Леди“ – именно их чаще всего упоминают стилисты, предлагая поскорее отнести на переработку.
Парка с цветным мехом
Пожалуй, главный антитренд в верхней одежде – такие парки мы носили в начале и середины десятых, а особым шиком считались неестественно окрашенные меховые воротники, например, розовые или салатовые.
Парки в принципе сейчас видоизменились, а длина курток выше колена выглядит актуально, только когда это намеренно укороченные модели.
Что носить вместо: современные парки ниже колена – можно выбрать матовые варианты (на фото выше). Мех на капюшонах сейчас в принципе не актуален, но если вам хочется чего-то такого, примерьте вернувшиеся в моду меховые шапки.
Объемный снуд крупной вязки
Снуды – это шарфы-хомуты, у которых нет начала или конца. Они ворвались в моду одновременно с парками из прошлого пункта, но особо функциональными не были – из-за объемного кроя и крупной вязки такие изделия легко пропускали ветер и едва ли согревали.
Сегодня снуды снова в моде, но формат совершенно другой – или это узкие воротники, утепленные овчиной или искусственными материалами, или же это капоры – один из самых модных аксессуаров этой зимы.
Что носить вместо: если капоры или балаклавы вам не по вкусу, и вы ищете что-то акцентное и вязаное, советуем присмотреться к важному тренду этой зимы – объемным и очень длинным шарфам. Они могут быть любых оттенков – от базы до вырви глаз, а также с длинной бахромой или без.
Одинаковые шапка и шарф
Красная шапка и красный шарф – в нулевых модницы носили только комплекты, потому что как же иначе? А вот так – сегодня одноцветный комплект, особенно дополненный сумочкой такого же оттенка или обувью (или всем сразу) выглядит старомодно.
Не бойтесь эклектики – играйте не только с цветами, но и с фактурой.
Что носить вместо: присмотреться к шапке и шарфу разных цветов или же заменить комплект на капор или съемный капюшон.
Меховые помпоны
Мода на помпоны очень нестабильна – в прошлом году они были в тренде в самом разном исполнении, а этой зимой меховые шарики и, тем более, хвостики стилисты призывают не носить.
Что носить вместо: примерьте шапки бини, которые вообще никогда не выходят из моды, меховые повязки или милые объемные наушники из овчины или ее имитации.
Меховой жилет
А это переходящий из года в год антитренд, о котором не стоило бы даже упоминать, если бы не одно „но“ – сама форма жилета в этом сезоне вернулась в моду, а параллельно возник и тренд на шубы. И многие посчитали, что время жилеток из меха тоже настало.
Несмотря на популярность дутых жилеток или вещей из овчины, меховые жилетки до сих пор вызывают насмешки и смотрятся старомодно. Стилизовать – даже с иронией – сегодня вещь не получится.
Что носить вместо: те самые популярные шубы – их как раз можно найти на любой вкус.