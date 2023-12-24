Психолог оценила, нужно ли детям верить в Деда Мороза

„В дошкольном возрасте уверенность в том, что сказочные персонажи существуют, абсолютно нормальна. Это определенный показатель развития кругозора, мышления и воображения ребенка. По мере развития мышления, представлений об окружающем мире дети научаются различать сказку и реальность. Поэтому каких-то специальных бесед на эту тему проводить не нужно“, — сказала специалист.

Однако, если у ребенка нет веры в волшебство, это не будет указывать на наличие у него каких-либо отклонений. Скорее это вызовет вопросы к родителям, которые решили воспитывать его в такой „гиперреалистичной обстановке“, отметила психолог.

Если же ребенок случайно распознал то, что вместо Деда Мороза к нему пришел обычный человек в костюме, и расстроился, важно поддержать его веру в чудо. Например, можно сказать, что настоящий волшебник был сильно занят, поэтому попросил помочь ему.

„Также можно упомянуть, что волшебник обязательно придет ночью, когда малыш будет спать, и принесет подарки“, — заключила Малетина.