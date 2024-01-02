Александр Васильев назвал главные тренды 2024 года(1)
Историк моды Александр Васильев рассказал о самых модных тенденциях, которые ожидают нас в 2024 году. Своими советами модельер поделился с журналом „Клео“.
Так, Александр перечислил самые трендовые оттенки на будущий год.
- В следующем году особенно популярным станет зеленый цвет, который уже нашел свое место в новых коллекциях различных брендов. Однако следует быть осторожными, выбирая оттенок зеленого, поскольку он подходит не ко всем тонам кожи. Тем не менее, люди с карими или зелеными глазами, шатенки и рыжие могут с легкостью добавить в свой образ пальто или очки в модном зеленом оттенке, что придаст им неповторимости и стильности.
В следующем году также будет актуальным использование персиковых и абрикосовых оттенков, которые подходят почти всем женщинам. Не обязательно создавать total-образы в этих оттенках, можно начать с добавления аксессуаров, таких как шарф, шапка, перчатки или сумка. Это позволит быть в тренде, сохраняя ощущение комфорта.
Белый цвет всегда символизировал чистоту и элегантность. Однако помимо классического белого, важно подобрать оттенки, которые будут выгодно подчеркивать вашу красоту, такие как экрю или топленое молоко. Мужчины считают, что женщины в белых тонах выглядят особенно свежо и благородно. Белый цвет придает образу шарм и привлекательность, подчеркивая индивидуальность и изысканный стиль.
Розовый цвет во всех его оттенках считается невероятно женственным. Он идеально подчеркивает губы, румянец и волосы, а также нравится мужчинам. В этом сезоне особенно популярными будут лососевые, коралловые и абрикосовые оттенки.
Необходимо также упомянуть о цвете „сомо“, который был в моде еще в 1930-х годах. Это приятный оттенок лососевого цвета, который может быть интересным дополнением к вашему стилю.
Также модельер высказался о самой актуальной обуви в новом году.
– Обувной мир постоянно меняется. Если раньше женщины стремились быть на высоте и носили каблуки, то сегодня они оценивают комфорт и стабильность. Модные модели обуви для зимы часто имеют тракторную подошву, которая обеспечивает надежное сцепление с поверхностью и удобство при ходьбе по заснеженным улицам. Ботинки челси, ставшие популярными среди современных женщин, отличаются небольшим каблуком, удобной подошвой и высоким уровнем комфорта.
О том, какую модель сумки выбрать современной женщине, историк моды тоже дал ответ.
Идеальным выбором будет вместительная сумка, в которую удобно помещаются все необходимые вещи: косметика, аксессуары, бутылка воды, зарядное устройство и прочие предметы. Учитывая, что современные женщины в большинстве случаев ведут активный образ жизни и проводят много времени за пределами дома или офиса, важно иметь все необходимое под рукой.
Васильев также высказался о популярности жемчуга в новом сезоне.
– В новом сезоне жемчуг стал особенно востребованным в мире моды. Добавление аксессуаров из жемчуга, таких как браслеты, ожерелья или сумки с ручкой, придает образу шарма и изысканности. При выборе жемчуга важно учитывать его оттенок, чтобы он гармонично сочетался с цветом зубов и белка глаз, создавая идеальный образ. Жемчуг может иметь различные оттенки, от сероватых и голубоватых до зеленоватых, золотистых и розовых.
Историк моды также дал рекомендации мужчинам.
– Когда дело касается мужской моды, важно выбирать комфортные и стильные вещи, соответствующие сезону. В зимнее время рекомендуется обращать внимание на теплую и практичную одежду, такую как пальто, куртки с утеплителем, вязаные свитеры и шапки. Кроме того, не стоит забывать о сочетании цветов и аксессуаров, которые могут добавить изюминку к образу. Важно, чтобы одежда подчеркивала индивидуальный стиль и подходила к месту и ситуации, в которых будет носиться.