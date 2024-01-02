Александр Васильев назвал главные тренды 2024 года

Так, Александр перечислил самые трендовые оттенки на будущий год.

- В следующем году особенно популярным станет зеленый цвет, который уже нашел свое место в новых коллекциях различных брендов. Однако следует быть осторожными, выбирая оттенок зеленого, поскольку он подходит не ко всем тонам кожи. Тем не менее, люди с карими или зелеными глазами, шатенки и рыжие могут с легкостью добавить в свой образ пальто или очки в модном зеленом оттенке, что придаст им неповторимости и стильности.

В следующем году также будет актуальным использование персиковых и абрикосовых оттенков, которые подходят почти всем женщинам. Не обязательно создавать total-образы в этих оттенках, можно начать с добавления аксессуаров, таких как шарф, шапка, перчатки или сумка. Это позволит быть в тренде, сохраняя ощущение комфорта.

Белый цвет всегда символизировал чистоту и элегантность. Однако помимо классического белого, важно подобрать оттенки, которые будут выгодно подчеркивать вашу красоту, такие как экрю или топленое молоко. Мужчины считают, что женщины в белых тонах выглядят особенно свежо и благородно. Белый цвет придает образу шарм и привлекательность, подчеркивая индивидуальность и изысканный стиль.

Розовый цвет во всех его оттенках считается невероятно женственным. Он идеально подчеркивает губы, румянец и волосы, а также нравится мужчинам. В этом сезоне особенно популярными будут лососевые, коралловые и абрикосовые оттенки.

Необходимо также упомянуть о цвете „сомо“, который был в моде еще в 1930-х годах. Это приятный оттенок лососевого цвета, который может быть интересным дополнением к вашему стилю.

Также модельер высказался о самой актуальной обуви в новом году.