Что едят на Рождество в семье президента? Три простых праздничных рецепта от первой леди Сирье Карис

Хотя кулинарные способности супруги президента Сирье Карис, вероятно, поразили бы даже самого умелого повара, но, как говорит сама первая леди, она обычная эстонская женщина - ведь все готовят дома. „Во мне нет ничего особенного, но я люблю готовить, в это время я отдыхаю. И одновременно я этим наслаждаюсь, поэтому пробую новое и экспериментирую. Хотелось бы, чтобы сейчас у меня было чуть больше времени на готовку!“