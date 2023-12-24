Рецепты
24.12.2023, 12:15

Что едят на Рождество в семье президента? Три простых праздничных рецепта от первой леди Сирье Карис

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без водки не обойтись!
Silja Luide
toiduajakirjanik
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Хотя кулинарные способности супруги президента Сирье Карис, вероятно, поразили бы даже самого умелого повара, но, как говорит сама первая леди, она обычная эстонская женщина - ведь все готовят дома. „Во мне нет ничего особенного, но я люблю готовить, в это время я отдыхаю. И одновременно я этим наслаждаюсь, поэтому пробую новое и экспериментирую. Хотелось бы, чтобы сейчас у меня было чуть больше времени на готовку!“

Сирье Карис поделилась с читателями LP рецептами трех праздничных блюд, которые можно найти на президентском праздничном столе. Попробуйте приготовить сами!

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