Идеальный салат „Шуба“: 3 хитрости, о которых знают единицы

Все мы знаем, что представляет из себя салат „Шуба“ - слои измельченных овощей и селедки, которые перемазаны майонезом. Однако даже в таком простом казалось бы рецепте есть место для ошибки.

В салате селедка под шубой слои по порядку идут таким образом:

селедка;

лук;

майонез;

картошка;

майонез;

морковь;

майонез;

свекла;

майонез;

яйца.

Количество продуктов стоит регулировать по своему вкусу и в зависимости от размера порции. На этапе подготовки к сборке салата есть несколько тонкостей и хитростей, которые могут облегчить вашу жизнь. Чтобы улучшить вкус можно, например, замариновать лук для шубы.

Как замариновать лук для шубы

Маринованный лук для шубы готовится очень просто и не отнимет у вас много сил и времени. Для приготовления понадобятся:

2 крупных лука;

1 ст. л сахара;

1 ст. л соли;

1 ст. л уксуса (яблочный или винный);

2 ст. л растительного масла.

Лук очистите и нарежьте его тонкими полукольцами. В большой миске смешайте сахар, соль, уксус и растительное масло. Добавьте нарезанный лук в миску и перемешайте, чтобы все кольца хорошо пропитались маринадом. Оставьте лук на протяжении приблизительно 1-2 часов, чтобы он пропитался ароматами и стал мягче. После маринада лук можно использовать для приготовления шубы или хранить в холодильнике до 3-4 дней.

Овощи рекомендуют варить для шубы все по отдельности, так как они имеют разное время приготовления и могут окрасить друг друга. Когда лук уже готов, а овощи сварены, переходим к тому, как разделать селедку для шубы.

Как быстро разделать селедку для шубы

Очистка рыбы под салат обычно является самым нелюбимым делом при приготовлении селедки под шубой. Можно купить уже почищенное филе или же заняться целой сельдью. Как почистить селедку для шубы без костей: