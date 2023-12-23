ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ | Как сделать кровяные колбаски приятно хрустящими?

Классические рождественские колбаски – толстые в свиной кишке. Однако не так давно стали популярны тонкие кровяные колбаски в баранье кишке или в искусственной коллагеновой оболочке. Причем для достижения наилучшего вкуса следует знать, как правильно готовить колбаски в разных оболочках.

Толстые колбаски в свиной кишке лучше выдерживает нагрев, а тонкие быстрее готовятся. Если жар будет слишком сильным, кровяная колбаска во время приготовления лопнет. По словам Кокманна, некоторые считают, что правильно приготовленная кровяная колбаска и должна лопнуть. Однако тем, кто предпочитает кровяные колбаски с хрустящей корочкой, следует готовить их при низкой температуре и немного дольше.

„Рекомендую готовить толстые кровяные колбаски в свиной кишке около 20 минут в духовке с режимом конвекции, предварительно разогретой до 150 градусов. Чтобы кожица стала хрустящей, выкладывайте колбаски на противень с небольшими промежутками. Лежащие слишком близко друг к другу колбаски в духовке будут тушиться“, - посоветовал технолог Nõo Lihatööstus.

Тонкие кровяные колбаски в бараньих кишках требуют меньшей готовки. Вполне достаточно дать им приготовиться в духовке при слабом жаре около 15 минут. „Домашние духовки, впрочем, работают очень по-разному. У некоторых правильная температура для приготовления колбасок составляет не 150, а 160 или 170 градусов. Так что нужно просто следить, чтобы колбаски в духовке не треснули“, - объяснил он.

Самыми нежными являются колбаски в коллагеновой оболочке, которые нужно готовить при еще более низкой температуре, около 140 градусов, в течение 10–15 минут. За это время они успеют стать хрустящими.