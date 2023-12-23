ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ | Как сделать кровяные колбаски приятно хрустящими?(3)
Технолог Nõo Lihatööstus и известный шеф-повар Марко Кокманн советует, как готовить кровяные колбаски в свиных и бараньих кишках, пока они не станут хрустящими снаружи и достаточно прожаренными внутри.
Классические рождественские колбаски – толстые в свиной кишке. Однако не так давно стали популярны тонкие кровяные колбаски в баранье кишке или в искусственной коллагеновой оболочке. Причем для достижения наилучшего вкуса следует знать, как правильно готовить колбаски в разных оболочках.
Толстые колбаски в свиной кишке лучше выдерживает нагрев, а тонкие быстрее готовятся. Если жар будет слишком сильным, кровяная колбаска во время приготовления лопнет. По словам Кокманна, некоторые считают, что правильно приготовленная кровяная колбаска и должна лопнуть. Однако тем, кто предпочитает кровяные колбаски с хрустящей корочкой, следует готовить их при низкой температуре и немного дольше.
„Рекомендую готовить толстые кровяные колбаски в свиной кишке около 20 минут в духовке с режимом конвекции, предварительно разогретой до 150 градусов. Чтобы кожица стала хрустящей, выкладывайте колбаски на противень с небольшими промежутками. Лежащие слишком близко друг к другу колбаски в духовке будут тушиться“, - посоветовал технолог Nõo Lihatööstus.
Тонкие кровяные колбаски в бараньих кишках требуют меньшей готовки. Вполне достаточно дать им приготовиться в духовке при слабом жаре около 15 минут. „Домашние духовки, впрочем, работают очень по-разному. У некоторых правильная температура для приготовления колбасок составляет не 150, а 160 или 170 градусов. Так что нужно просто следить, чтобы колбаски в духовке не треснули“, - объяснил он.
Самыми нежными являются колбаски в коллагеновой оболочке, которые нужно готовить при еще более низкой температуре, около 140 градусов, в течение 10–15 минут. За это время они успеют стать хрустящими.
При обжаривании колбасок на сковороде не следует сильно нагревать плиту, лучше готовить их при низкой температуре. „Сначала дайте сковороде разогреться, налейте на нее немного растительного масла или положите кусочек сливочного масла. Только после этого выложите кровяные колбаски, оставив для них достаточно места. Для достижения лучшего результата накройте сковороду крышкой“, - посоветовал Кокманн.