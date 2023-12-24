5 вещей, которые уже не в моде, но мужчины все равно любят видеть на женщинах

Как известно, женщины одеваются для себя / для других женщин / для мужчин. Среднестатистический мужчина не слишком разбирается в моде. Но среднестатистическая девушка очень хочет нравиться противоположному полу. Существует масса книг и пособий в стиле „как одеваться для мужчин“.

Например, еще 1988 году психолог Маргарет Кент в своей книге „Как выйти замуж“ предупреждала: „Носите одежду по фигуре. Избегайте…пышных рукавов, которые делают плечи громадными. Избегайте рюшей, складок или сборок“. Думаете, за 30 лет вкусы мужчин изменились? Иногда кажется, что Маргарет Кент должна была написать в предисловии к своей книге: „Обязательно прочесть в 2022 году“.

Сколько бы дизайнеры и стилисты ни твердили, что открытый сексуальный посыл не в моде, все же существует некий дресс-код охотниц за мужским вниманием. Говоря словами Маргарет Кент, „вашей целью, если вы одеваетесь для мужчины, должен быть „зовущий“ стиль“.

Итак, что же нравится мужчинам? Проверим актуальность советов Маргарет Кент.

Узкие джинсы

Надели широкие брюки в клетку? Не ищите одобрение в глазах мужчин. „Положительную реакцию скорее вызовут джинсы, потому что они удобны и обтягивают фигуру, создают впечатление небрежности и комфорта“, — считает Маргарет Кент.

Правда в том, что мужчины любят глазами. И вкусы сильной половины более консервативны. Вот, например, понравилась ему в пубертатный период девушка из соседнего подъезда в узких потертых джинсах.

Блузы облегающего силуэта

Вы верите, что между одеждой и телом должен быть „воздух“? Покажите модель 10-летней давности мужчине. Да-да, ту самую, „облегающую“, и он ее одобрит.

„Носите блузку типа рубашки или иного фасона с пуговицами спереди. Такие блузы показывают доступность вашей груди, даже если ничего не открывают“, — учит Кент.

Мини-юбки

Воздушные юбки и платья длиной макси и миди прекрасны. Они дают массу возможностей скрыть недостатки фигуры. Но и тут мода идет вразрез с мужскими предпочтениями.