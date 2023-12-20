Что должно быть в домашней аптечке в сезон вирусных заболеваний у семьи с маленькими детьми?

По словам провизора, существуют сотни широко распространенных вирусов, угрожающих маленьким детям, а латентный период вируса и заболевания обычно составляет от нескольких дней до трех недель.

„Вирусы легко распространяются среди маленьких детей, находящихся в тесном контакте в детских садах или в учреждениях ухода за детьми – через чихание, из носа – через насморк, изо рта – через кашель и слюну, а ротавирусы – через рвоту или понос“, — говорит Раукас.

„Основные симптомы заражения — заложенность носа или наоборот – обильные выделения, слезотечение, покраснение глаз, боль в ушах, реже боль в горле, боль в мышцах, кожные высыпания, понос, рвота, общее недомогание или озноб, а также быстрое повышение температуры“, — приводит провизор примеры наиболее часто встречающихся симптомов.

Домашняя аптечка может быстро помочь в облегчении наиболее распространенных симптомов

Наличие в семейной домашней аптечке средств первой помощи позволяет быстро смягчить наиболее распространенные симптомы вирусных заболеваний и улучшить самочувствие ребенка.

„При неприятной заложенности носа помогают капли ксилометазолина, которые можно применять с 2-летнего возраста и в течение короткого периода – 5-7 дней – до 3 раз в день“, — говорит Раукас.

„Чтобы очистить нос от лишнего секрета, стоит запастись ампулами физиологического раствора или аэрозолями морской воды и мягкими салфетками. Если ребенок еще не умеет сморкаться, то также необходим назальный аспиратор для отсасывания секрета“, - объясняет провизор и рекомендует в вирусный сезон профилактически промывать нос физиологическим раствором каждое утро и вечер.

„Быстро смягчить кашель можно с помощью пара из ингалятора – он действует на воспаление горла, а также помогает быстрому выведению лишнего секрета“, — рассказывает Раукас. „Для уменьшения боли и жара маленьким детям подходят сиропы или свечи, содержащие парацетамол или ибупрофен – в обоих случаях правильные дозы необходимо подбирать в соответствии с весом ребенка“, — подчеркивает Раукас.