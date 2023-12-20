Что должно быть в домашней аптечке в сезон вирусных заболеваний у семьи с маленькими детьми?
В наших широтах с осени до весны обычно хозяйничают различные вирусы, которые могут быть особенно опасными для маленьких детей. Какие средства должны быть в доступной домашней аптечке в сезон вирусных заболеваний для того, чтобы быстро облегчить симптомы заболеваний, беспокоящих маленьких членов семьи? Об этом рассказывает провизор аптеки Benu Эльваского центра здоровья Маргет Раукас.
По словам провизора, существуют сотни широко распространенных вирусов, угрожающих маленьким детям, а латентный период вируса и заболевания обычно составляет от нескольких дней до трех недель.
„Вирусы легко распространяются среди маленьких детей, находящихся в тесном контакте в детских садах или в учреждениях ухода за детьми – через чихание, из носа – через насморк, изо рта – через кашель и слюну, а ротавирусы – через рвоту или понос“, — говорит Раукас.
„Основные симптомы заражения — заложенность носа или наоборот – обильные выделения, слезотечение, покраснение глаз, боль в ушах, реже боль в горле, боль в мышцах, кожные высыпания, понос, рвота, общее недомогание или озноб, а также быстрое повышение температуры“, — приводит провизор примеры наиболее часто встречающихся симптомов.
Домашняя аптечка может быстро помочь в облегчении наиболее распространенных симптомов
Наличие в семейной домашней аптечке средств первой помощи позволяет быстро смягчить наиболее распространенные симптомы вирусных заболеваний и улучшить самочувствие ребенка.
„При неприятной заложенности носа помогают капли ксилометазолина, которые можно применять с 2-летнего возраста и в течение короткого периода – 5-7 дней – до 3 раз в день“, — говорит Раукас.
„Чтобы очистить нос от лишнего секрета, стоит запастись ампулами физиологического раствора или аэрозолями морской воды и мягкими салфетками. Если ребенок еще не умеет сморкаться, то также необходим назальный аспиратор для отсасывания секрета“, - объясняет провизор и рекомендует в вирусный сезон профилактически промывать нос физиологическим раствором каждое утро и вечер.
„Быстро смягчить кашель можно с помощью пара из ингалятора – он действует на воспаление горла, а также помогает быстрому выведению лишнего секрета“, — рассказывает Раукас. „Для уменьшения боли и жара маленьким детям подходят сиропы или свечи, содержащие парацетамол или ибупрофен – в обоих случаях правильные дозы необходимо подбирать в соответствии с весом ребенка“, — подчеркивает Раукас.
Кроме того, провизор обращает внимание, что при борьбе с вирусными заболеваниями очень важно следить за тем, чтобы ребенок много пил и мочился больше обычного – это способствует освобождению организма от вирусов и борьбе с высокой температурой.
Для согрева тела в холодную погоду фармацевт рекомендует использовать мазь из гусиного жира или бальзамы, изготовленные на основе эфирных масел, заранее исключив аллергическую реакцию. „В случае ротавирусов наладить пищеварение помогают порошки Enterol и Smecta или различные пробиотики в виде подходящих для детей капель, а также регидратирующие (восстанавливающие водный баланс) растворы“, — говорит Раукас.
Когда следует обратиться к врачу?
В некоторых случаях более легкие вирусные заболевания могут перерасти в бактериальные, которые уже являются более серьезными и требуют лечения антибиотиками. К врачу стоит обратиться при обострении заболевания или появлении новых симптомов.
„Если есть боль в ухе или другая боль, которая не проходит при применении парацетамола или ибупрофена, а также если ребенок постоянно плачет, у него высокая температура, которая не снижается в течение 48 часов, постоянная рвота и понос, он отказывается от питья, а также если объем мочи или количество подгузников уменьшается вдвое“, — перечисляет провизор те случаи, когда необходима консультация врача. Она подчеркивает, что скорую помощь следует вызывать немедленно, если у ребенка затруднено дыхание, у него бледная кожа или если ребенок необычно вял.
10 вещей, которые должны быть в домашней аптечке у семьи с маленькими детьми:
1. Работоспособный (цифровой) градусник
2. Антисептический раствор или спрей и пластыри.
3. Ингалятор
4. Ампулы с физиологическим раствором и назальный аспиратор (насос).
5. Капли Ксилометазолина, капли или раствор Zyrtec.
6. Горчичный порошок или горчичник и мазь из гусиного жира.
7. Сиропы от кашля в зависимости от возраста ребенка.
8. Сиропы или свечи, содержащие парацетамол или ибупрофен.
9. Порошки Enterol и Smecta
10. Пробиотики или молочнокислые бактерии в каплях, подходящих для детей, и регидратирующие растворы.