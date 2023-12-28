Раскрыты способы уменьшить калорийность новогодних блюд

В первую очередь повар порекомендовал развести майонез со сметаной в пропорции 1:1, чтобы снизить калораж салатов.

„На два салатника уходит целая большая упаковка майонеза, а это около 2500 калорий без учета остальных ингредиентов. При замене майонеза на сметану на вкус разница практически не будет заметна“, — отметил он.

Собеседник издания также предложил отказаться от гарнира к горячим блюдам, в том числе от картошки.

„Сам по себе он не несет в себе вреда, однако задумайтесь, действительно ли вам нужен гарнир на столе, где куча закусок в виде бутербродов, канапе и салатов?“ — пояснил свой совет Кузнецов.

В заключение эксперт призвал добавлять в новогодние блюда свежие ингредиенты вместо консервированных продуктов или полуфабрикатов, поскольку последние задерживают лишнюю воду в организме, что приводит к отечности и нарушению пищеварения.

„В оливье вместо соленых огурцов — обычные, а вместо колбасы — вареную курицу или говядину“, — заключил повар.